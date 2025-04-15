Bruce Markets宣布與Nasdaq建立資料合作關係，以傳播Bruce ATS™的市場資料

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Bruce Markets LLC欣然宣布與Nasdaq建立資料合作關係。此次合作提供了順暢的資料整合解決方案，使經紀商和交易員能夠透過Nasdaq成熟的資料傳輸連線，輕鬆存取Bruce ATS™的資料。借助Nasdaq的成熟分配網路，市場參與者如今能夠將Bruce的市場資料整合到他們的平台中，在最大程度降低複雜實施要求的同時，即時取得全面的盤後市場洞察。

Bruce ATS™正在重新定義盤後交易，它在週日至週五淩晨，美國東部時間晚上8點至淩晨4點提供安全可靠的交易通道。這一合作使金融機構和投資人能對非傳統交易時段的活動有更清晰的瞭解，有助於在決策過程中強化信心、提升決策的清晰度。

新功能包括：

Bruce最新成交價： 即時資料饋送，為在Bruce ATS™上交易的所有證券提供完整且最新的交易資訊，在美國東部時間晚上8點至淩晨4點提供具有實際操作價值的市場洞察。

即時資料饋送，為在Bruce ATS™上交易的所有證券提供完整且最新的交易資訊，在美國東部時間晚上8點至淩晨4點提供具有實際操作價值的市場洞察。 Bruce最優買賣報價： 利用專有資料提供流動性的即時快照，在整個夜間交易時段追蹤Bruce ATS™上的最優買入和賣出報價。

利用專有資料提供流動性的即時快照，在整個夜間交易時段追蹤Bruce ATS™上的最優買入和賣出報價。 Bruce訂單簿深度： 透過展示Bruce訂單簿中每個價格水準的每筆訂單，提供完整的訂單簿可視性。

透過展示Bruce訂單簿中每個價格水準的每筆訂單，提供完整的訂單簿可視性。 順暢全球分配——市場資料客戶將能夠透過Nasdaq資料分配服務、資料供應商，或直接連接到Bruce ATS™匹配引擎，來使用Bruce ATS™的市場資料。

Bruce Markets執行長Jason Wallach表示：「盤後交易需要無與倫比的可靠性、透明度和使用便捷性水準。我們與Nasdaq的合作彰顯了Bruce ATS™對達到這一標準的承諾。有了Nasdaq做為我們獨家的全球資料管理方，對於全球所有已在使用Nasdaq資料的經紀商和投資公司而言，將Bruce的資料順暢整合到他們現有的平台變得極其簡單。這讓公司和投資人能夠實現其夜間交易表現的即時最佳化，而無需面對複雜的實施障礙。」

Nasdaq副總裁兼產品主管Garrick Stavrovich表示：「隨著市場持續向24小時交易模式發展，取得可靠準確的資料至關重要。此次合作彰顯了Nasdaq致力於透過提供強大的資料技術，為像Bruce ATS™這樣的創新平台賦能，從而建立信任、協助減少不確定性，並支援做出更明智的交易決策。我們攜手走在市場向夜間交易演進的尖端，以及資料驅動洞察的卓越發展道路上。」

Bruce Markets很驕傲能夠繼續其使命，提供由Nasdaq一流技術支援的企業級夜間交易解決方案。透過與Nasdaq的資料能力相結合，Bruce ATS™為夜間市場的卓越營運和透明度樹立了新的標竿。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://data.nasdaq.com/bruceats

關於Bruce ATS™

Bruce ATS™由在美國證券交易委員會(SEC)和美國金融業監管局(FINRA)註冊的經紀自營商Bruce Markets™營運，是一個為美國市場提供安全夜間交易通道的另類交易系統。Bruce ATS™為金融機構提供順暢整合和可擴充的解決方案。Bruce ATS™專為企業級的可靠性和效能而設計，透過彌合投資人與美國市場之間的差距，重新定義了盤後交易，使公司能夠自信且輕鬆地在傳統交易時間之外擴大交易機會。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.brucemarkets.com。

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