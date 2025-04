NFL benoemt NetApp tot officiële partner voor intelligente data-infrastructuur

NEW YORK & SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--De National Football League heeft NetApp® (NASDAQ: NTAP) vandaag benoemd tot officiële partner voor intelligente data-infrastructuur. NetApp gaat met de competitie samenwerken aan de ontwikkeling van geavanceerde, silovrije opslagtechnologie, waarmee de NFL de data kan beheren voor de bevordering van innovatie.

"De wereldwijde samenwerking tussen de NFL en NetApp vertegenwoordigt een gedeelde toewijding aan het benutten van intelligente data om transformatieve oplossingen voor de competitie te stimuleren," aldus Renie Anderson, Executive Vice President en Chief Revenue Officer bij de NFL. "Door onze expertise te combineren met de toonaangevende intelligente data-infrastructuur van NetApp, kunnen we nieuwe efficiëntievoordelen realiseren die innovatie binnen onze sport versnellen."

