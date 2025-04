Enterra onthult EDERS™ om ‘chaos in een concurrentieel voordeel om te zetten’

PRINCETON, N.J. & CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Enterra Solutions lanceert een baanbrekend nieuw product als reactie op de nooit eerder geziene omvang van marktonstabiliteit en -onzekerheid, aangewakkerd door de aankondiging van wederkerige invoerrechten en de mogelijk daaruit voortvloeiende wereldwijde handelsoorlog.

Enterra Solutions – het meest geavanceerde bedrijf ter wereld gespecialiseerd in complexiteitswetenschappen – kondigde vandaag haar Enterra Dynamic Enterprise Resiliency System™ (‘EDERS™’) aan: een baanbrekend nieuw product ontworpen om ondernemingen in staat te stellen om macro-economische en geopolitieke chaos in een krachtig concurrentieel voordeel om te zetten.

EDERS™ is gebouwd op Enterra’s Autonomous Decision Science Platform®, aan de hand waarvan organisaties autonoom gegevens kunnen analyseren, resultaten kunnen voorspellen en geoptimaliseerde beslissingen met grote nauwkeurigheid in complexe bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren.

Het anticipeert marktverschuivingen, beveelt optimale acties aan en neemt beslissingen met een nauwkeurigheid tot 91%, zelfs in de meest volatiele economische en politieke omgevingen.

Stephen DeAngelis, oprichter en CEO van Enterra Solutions, verklaart:

“EDERS™ is de verwezenlijking van 24 jaar academisch, overheids- en commercieel omzettingsgericht onderzoek en succesvolle applicaties in systemische bedrijfsveerkracht.

“Voorbijgestreefde systemen, technologieën en processen waren gebouwd voor een tijdperk waarin seismische economische en geopolitieke veranderingen zich elk decennium voordeden, en niet elke maand of elke dag. EDERS™ is een technische oplossing die geknipt is voor zijn doel, namelijk het analyseren en controleren van de complexe dynamische systemen die de waardeketens en ecosystemen van internationale ondernemingen en overheidsinstanties zijn.”

Enterra’s ADS Platform zorgt ervoor dat EDERS grote hoeveelheden interne en externe gegevens kan verwerken, om zo risico's voor de meest kritieke activa van een organisatie maar ook voor die van haar concurrenten te anticiperen. Vervolgens voorspelt EDERS systematisch de beste acties die een organisatie kan nemen en raadt die aan om een eventueel risico te vermijden of af te wenden, terwijl het marktopportuniteiten om winst te maken exploiteert.

“EDERS stelt ons in staat om onze technologie vandaag onmiddellijk te gebruiken en om snel inzichten op te leveren om onze klanten te helpen wegwijs te worden in de onzekere marktplaats van vandaag, en niet die van morgen,” voegt DeAngelis hieraan toe. “Nu kunnen we bedrijfsleiders de mogelijkheid bieden om snel te begrijpen aan welke hefbomen ze kunnen trekken en welke beslissingen zij kunnen nemen om risico om te zetten in een kans, in een wereldmarkt die steeds volatieler aan het worden is.”

Over Enterra Solutions

Enterra Solutions, opgericht door Stephen DeAngelis in 2003, heeft zijn hoofdzetel in Princeton, New Jersey. Het bedrijf is gespecialiseerd in geavanceerde gegevensanalyse en geniet het vertrouwen van grote internationale ondernemingen zoals Nestlé, Hershey’s, General Mills en Kellanova om omzetgroei te maximaliseren, het marktaandeel te doen stijgen en efficiëntie op gebied van de toeleveringsketen te realiseren.

Centraal in de activiteiten van Enterra staat haar ADS-platform (Autonomous Decision Science). In tegenstelling tot traditionele analyse of oplossingen gebaseerd op generatieve AI, maakt Enterra’s ADS gebruik van baanbrekende wiskundige modellen, multimodale AI en niet-lineaire optimalisatie om toekomstige resultaten met een nauwkeurigheid tot 91% te voorspellen.

Enterra ADS® brengt een diep begrip van externe marktcomplexiteiten en geïsoleerde en gefragmenteerde interne marktgegevens bijeen om bedrijfsleiders advies te geven aan de hand van unieke inzichten, optimale beslissingen aan te bevelen en een geautomatiseerde uitvoeringen binnen waardeketens te bieden aan de hand van intelligente agenten die als mensen redeneren, met een minimale menselijke interventie.

Enterra verschaft een eengemaakt informatiesysteem dat soepelheid biedt in het nemen van beslissingen en binnen een onderneming veerkracht opbouwt.

www.enterrasolutions.com

