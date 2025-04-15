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國家美式足球聯盟指定NetApp為智慧型資料基礎設施官方合作夥伴

NFL與NetApp達成贊助協議，運用智慧型力量管理資料

紐約 & 加州，聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 國家美式足球聯盟（National Football League，以下簡稱「NFL」）今天指定NetApp®（納斯達克代號：NTAP）為智慧型資料基礎設施官方合作夥伴。NetApp將與該聯盟合作，開發無孤島的先進儲存技術，以利NFL管理資料，促進創新。

「NFL與NetApp建立全球合作關係，象徵雙方都有志運用智慧型資料來驅策該聯盟的轉型解決方案。」NFL執行副總裁暨營收長Renie Anderson表示，「我們的專長結合NetApp領先同業的智慧型資料基礎設施，可以將效率提升到全新境界，為賽事加速創新。」

NFL是全球知名度最高、最受喜愛的體育聯盟之一。僅僅在美國，粉絲數量便突破了2.18億；另在墨西哥、巴西、英國、德國、西班牙和澳洲等國也有大量球迷。NetApp將協助NFL在全球發揮關鍵作用，參與2025年國際賽事，並擔任2025年NFL倫敦賽事和首次在馬德里進行的NFL常規賽之指定贊助商。NFL視NetApp為企業資料儲存領域的先鋒，可為該聯盟的資料注入智慧型的力量。

「與NetApp合作，已幫助我們簡化技術操作、服務世界各地的美式足球粉絲，推廣美式足球。」NFL資訊長Gary Brantley說，「我們致力創新、完善我們所做的每一件工作，並與認同我們價值觀的合作夥伴合作。我們與NetApp共事多年，信任他們的能力，並相信他們能夠達成這些高標準的要求。有了NetApp支援的智慧型資料基礎設施，我們可確保資料儲存戰略安全無虞，順利邁向未來。」

NFL將運用NetApp技術來全面提升該組織的資料儲存戰略，迎接智慧世代的來臨。NetApp提供全球安全度數一數二的儲存方案，協助NFL長期維護其資料的正確性和完整性。NetApp內建的安全功能，像是NetApp ONTAP®人工智慧自主勒索軟體保護 (ARP/AI) 以及NetApp網路資料保險箱 等解決方案可以主動偵測潛在威脅並迅速恢復資料，保護客戶免於損失資料以及停機，協助減低營運損失。

「NFL是NetApp的長期客戶，我們欣見他們有意擴大合作關係。」NetApp總裁Cesar Cernuda表示，「我們協助NFL打造智慧型資料基礎設施，為世界各地的美式足球粉絲提高賽事水準。將智慧型力量加入該聯盟的資料儲存系統中，現代化其基礎設施，並給予他們靈活應對未來所需的工具。」

其他資源

關於 NetApp

NetApp是一家智慧資料基礎設施公司，將統一資料儲存、整合資料、營運和工作負載服務和相結合，讓充滿顛覆變化的世界為每個客戶帶來商機。NetApp建立無孤島的基礎設施，然後運用可觀測性和AI來實現最佳的資料管理。做為唯一原生內建於全球最大雲端的企業級儲存服務，我們的資料儲存提供順暢的靈活性。此外，我們的資料服務具有卓越的網路韌性、治理和應用程式敏捷性，為使用者創造資料優勢。我們的營運和工作負載服務透過可觀測性和AI，為基礎設施和工作負載提供效能和效率的持續最佳化。無論資料類型、工作負載或環境如何，都可以透過NetApp改造資料基礎架構以實現業務機會。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.netapp.com 或在 XLinkedInFacebookInstagram 上關注我們。

NETAPP、NETAPP 標誌以及 www.netapp.com/TM 是 NetApp Inc. 的商標。其他公司和產品名稱則可能為其各自所有者的商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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媒體聯絡人：
Kenya Hayes
kenya.hayes@netapp.com

Liana Bailey
liana.bailey@nfl.com

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Kris Newton
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