AM Best, in un market briefing a Milano dedicato all'Italia, esaminerà le problematiche legate alle tendenze del mercato assicurativo e riassicurativo

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--AM Best presenterà le sue ultime previsioni e l'esame delle tendenze del settore (ri)assicurativo globale, oltre a una panoramica sulle prospettive del mercato assicurativo italiano, nel corso di un market briefing in programma per il 18 giugno 2025 a Milano. Il briefing e il forum di networking affronteranno anche il tema dei rischi informatici nell'ambito del processo di rating.

Il market briefing si svolgerà dalle 10:00 alle 14:00 (CEST) presso il Westin Palace a Milano, con la partecipazione di dirigenti e analisti senior di AM Best, che proporranno una panoramica sullo stato del settore riassicurativo globale, approfondiranno le modalità di gestione del rischio informatico nel processo di rating, discuteranno le ultime riflessioni in materia di IFRS17, esamineranno gli stress test nell'attuale panorama del rischio e condivideranno prospettive sui danni da catastrofi e sulle responsabilità civili emergenti.

Le registrazioni per la conferenza inizieranno alle 10:00 (CEST), con i saluti di benvenuto alle 10:30 (CEST), a cui farà seguito un pranzo di networking come conclusione. La registrazione al briefing è gratuita. Per informazioni complete sul programma, le sessioni e i relatori, e per la registrazione visitare la pagina: http://www.ambest.com/conference/IMBMilan2025/index.html.

AM Best è un'agenzia di rating creditizio che pubblica notizie e fornisce analisi di dati globali specializzata nel ramo assicurativo. L'azienda ha sede negli Stati Uniti e opera in oltre 100 paesi dagli uffici regionali di Londra, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapore e Città del Messico. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.ambest.com.

