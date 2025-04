Enterra stellt EDERS™ vor, um „Chaos in Wettbewerbsvorteile umzuwandeln“

PRINCETON, New Jersey & CAMBRIDGE, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Enterra Solutions bringt ein bahnbrechendes neues Produkt auf den Markt, um auf die beispiellose Instabilität und Unsicherheit des Marktes zu reagieren, die durch die Ankündigung von gegenseitigen Zöllen und den daraus resultierenden globalen Handelskrieg noch beschleunigt wurde.

Enterra Solutions – das weltweit fortschrittlichste Unternehmen für Komplexitätswissenschaften – kündigte heute sein Enterra Dynamic Enterprise Resiliency System™ (‘EDERS™’) an: ein bahnbrechendes neues Produkt, das Unternehmen in die Lage versetzen soll, makroökonomisches und geopolitisches Chaos in einen starken Wettbewerbsvorteil umzuwandeln.

EDERS™ basiert auf der Autonomous Decision Science Platform® von Enterra, die es Unternehmen ermöglicht, Daten autonom zu analysieren, Ergebnisse vorherzusagen und optimierte Entscheidungen mit hoher Genauigkeit in komplexen Geschäftsabläufen auszuführen.

Es antizipiert Marktverschiebungen und empfiehlt optimale Maßnahmen und trifft Entscheidungen mit einer Genauigkeit von bis zu 91 %, selbst in den volatilsten wirtschaftlichen und politischen Umgebungen.

Stephen DeAngelis, Gründer und CEO von Enterra Solutions, sagte:

„EDERS™ ist das Ergebnis von 24 Jahren translationaler Forschung in Wissenschaft, Regierung und Wirtschaft und erfolgreicher Anwendungen in der systemischen Unternehmensresilienz.

„Altsysteme, -technologien und -prozesse wurden für eine Zeit entwickelt, in der seismische wirtschaftliche und geopolitische Veränderungen alle zehn Jahre stattfanden, nicht jeden Monat oder Tag. EDERS™ ist eine zweckmäßige Lösung zur Analyse und Steuerung der komplexen dynamischen Systeme, die die Wertschöpfungsketten und Ökosysteme globaler Unternehmen und Regierungsbehörden darstellen."

Die ADS-Plattform von Enterra ermöglicht es EDERS, große Mengen interner und externer Daten zu verarbeiten und Risiken für die wichtigsten Vermögenswerte eines Unternehmens sowie für die seiner Konkurrenten zu antizipieren. EDERS erstellt dann systematische Vorhersagen und empfiehlt die besten Maßnahmen, die das Unternehmen ergreifen kann, um Risiken zu vermeiden oder abzuwenden, während gleichzeitig Marktchancen genutzt werden, um zu gewinnen.

„EDERS ermöglicht es uns, unsere Technologie sofort einzusetzen und unseren Kunden schnell Erkenntnisse zu liefern, um sie bei der Navigation auf dem unsicheren Markt von heute und nicht erst morgen zu unterstützen“, fügte DeAngelis hinzu. „Wir können Unternehmensführern jetzt dabei helfen, schnell zu verstehen, welche Hebel sie in Bewegung setzen und welche Entscheidungen sie treffen können, um Risiken in einem zunehmend volatilen globalen Markt in Chancen umzuwandeln.“

Über Enterra Solutions

Enterra Solutions, gegründet 2003 von Stephen DeAngelis mit Hauptsitz in Princeton, New Jersey, ist ein Unternehmen für fortgeschrittene Datenanalyse, dem große globale Unternehmen wie Nestlé, Hershey's, General Mills und Kellanova vertrauen, um das Umsatzwachstum zu optimieren, Marktanteile zu erhöhen und die Effizienz der Lieferkette zu steigern.

Das Kernstück des Geschäfts von Enterra ist die Autonomous Decision Science (ADS) Platform. Im Gegensatz zu herkömmlichen Analyse- oder generativen KI-Lösungen nutzt Enterra ADS modernste Mathematik, multimodale KI und nichtlineare Optimierung, um zukünftige Ergebnisse mit einer Genauigkeit von bis zu 91 % vorherzusagen.

Enterra ADS® vereint ein tiefes Verständnis für die Komplexität externer Märkte und isolierte und fragmentierte interne Marktdaten, um Unternehmensleiter mit einzigartigen Erkenntnissen zu beraten, optimale Entscheidungen zu empfehlen und eine automatisierte Ausführung über Wertschöpfungsketten hinweg mithilfe von intelligenten Agenten mit menschenähnlicher Argumentation und minimalem menschlichem Eingreifen zu ermöglichen.

Enterra bietet ein einheitliches System der Intelligenz, das Flexibilität bei der Entscheidungsfindung bietet und die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens stärkt.

www.enterrasolutions.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.