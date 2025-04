Nouvelle BioTalent Canada ressource pour la bioéconomie de l’Alberta visant à renforcer la diversité

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Alors que la bioéconomie canadienne est confrontée à une grave pénurie de talents, une nouvelle bibliothèque de ressources est maintenant accessible aux employeurs pour les aider à combler leurs besoins de main-d’œuvre. Élaborée par BioTalent Canada, cette collection complète aide les organisations à attirer, à embaucher et à mobiliser une diversité de talents afin de renforcer leur effectif et de stimuler l’innovation.

Cette initiative met principalement l’accent sur l’accessibilité, la collectivité et le sentiment d’appartenance, autrement dit l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité (IDÉA). La grande majorité des recherches empiriques concluent que la diversité dans les équipes de travail génère des résultats d’affaires supérieurs. Cependant, de nombreux employeurs de la bioéconomie peinent à mettre en œuvre des stratégies efficaces en matière d’IDÉA. La présente bibliothèque de ressources IDÉA fournit des outils pratiques pour aider les organisations à intégrer ces principes dans leurs processus de recrutement et d’intégration, de même que dans leur culture organisationnelle. En favorisant l’inclusion dans le milieu de travail, les employeurs peuvent recruter parmi une gamme élargie de bassins de talents et ainsi remédier aux pénuries de main-d’œuvre, favoriser la prospérité de leur entreprise et constituer une main-d’œuvre représentative de leur collectivité.

« La diversité dans la main-d’œuvre n’est pas seulement une valeur, c’est un avantage concurrentiel, insiste Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. Les employeurs qui intègrent les principes d’IDÉA dans leurs stratégies d’embauche et de mobilisation sont mieux placés pour réussir à long terme. Cette bibliothèque leur assure de disposer des outils appropriés pour y parvenir. »

D’après les résultats de recherches sur le marché du travail effectuées par BioTalent Canada, la bioéconomie dans l’Ouest canadien aura besoin de 18 800 travailleurs additionnels d’ici 2029. Comme de nombreuses petites et moyennes entreprises ne peuvent compter sur une équipe consacrée entièrement à la gestion des talents, cette bibliothèque de ressources propose des solutions pratiques et efficaces pour contrer les pénuries de main-d’œuvre.

« BioAlberta s’engage à renforcer la bioéconomie albertaine en fournissant aux employeurs les outils nécessaires à leur prospérité, a déclaré Robb Stoddard, président et chef de la direction de BioAlberta. Cette bibliothèque leur procure des ressources faciles à utiliser pour mettre en œuvre des pratiques d’embauche inclusives et favoriser des milieux de travail qui attirent et mobilisent les meilleurs talents. Cette initiative épouse notre mission de stimuler le leadership éclairé et l’innovation au sein du secteur. »

La bibliothèque de ressources IDÉA sera accessible en permanence sur le site Web de BioTalent Canada afin de garantir un accès continu à ces précieux outils. La pérennité du succès de la bioéconomie canadienne dépend de la capacité des employeurs à attirer et à mobiliser des talents qualifiés. En investissant dans des stratégies axées sur les principes d’IDÉA, les entreprises non seulement renforcent leur main-d’œuvre, mais acquièrent également un avantage concurrentiel dans une industrie en évolution. Ces ressources s’ajoutent aux autres outils de BioTalent Canada consacrés aux principes d’IDÉA, notamment le programme Employeur Bioscience I.D.É.A.L.MC qui reconnaît les organisations faisant preuve de leadership dans la mise en œuvre des pratiques d’IDÉA. En plus de ce programme de reconnaissance pour les employeurs, BioTalent Canada offre le programme Bourse I.D.É.A.L.MC, qui est maintenant ouvert aux candidatures pour 2025. Ce programme remettra trois bourses de 10 000 $ à des personnes étudiantes qui s’identifient comme autochtones, handicapées ou nouvelles arrivantes au Canada et qui fréquenteront une université ou un collège canadien.

Les employeurs peuvent commencer à renforcer leur main-d’œuvre dès aujourd’hui en accédant à la bibliothèque à l’adresse biotalent.ca/RessourcesIDEA.

La province d’Alberta travaille en partenariat avec le gouvernement du Canada pour offrir des programmes et des services de soutien à l’emploi.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l’industrie. En tant que partenaire-conseil en développement de la main-d’œuvre, elle s’efforce de catalyser l’intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l’emploi et les employeurs et d’assurer l’agilité, la résilience et la durabilité de l’un des secteurs les plus vitaux du Canada.

À propos de la bibliothèque de ressources IDÉA pour l’Alberta

La bibliothèque de ressources IDÉA pour l’Alberta est la première collection de ressources dédiée de la province visant à aider les employeurs de la bioéconomie à mettre en œuvre des stratégies efficaces d’inclusion, de diversité, d’équité et d’accessibilité (IDÉA). Cette initiative fournit aux organisations – en particulier aux petites et aux moyennes entreprises sans service de RH – des outils pratiques, des guides et des pratiques éprouvées visant à favoriser l’inclusion dans les milieux de travail, à accroître la mobilisation du personnel et améliorer l’efficacité opérationnelle. En tirant profit de ces ressources, les employeurs peuvent non seulement contrer les pénuries de talents, mais également constituer des équipes plus fortes et plus innovantes, qui reflètent la diversité des communautés qu’ils desservent.