Enterra presenta EDERS™ per "Convertire il caos in vantaggio competitivo"

PRINCETON, N.J. e CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Enterra Solutions lancia un nuovo prodotto rivoluzionario in risposta ai livelli di instabilità e incertezza del mercato finora senza precedenti, accelerati dall'annuncio di dazi reciproci e dalla risultante guerra mondiale commerciale.

Enterra Solutions – l'azienda delle scienze della complessità più avanzata al mondo – oggi ha annunciato il suo Enterra Dynamic Enterprise Resiliency System™ (‘EDERS™’): un nuovo prodotto rivoluzionario progettato per consentire alle imprese di convertire il caos macroeconomico e geopolitico in potente vantaggio competitivo.

EDERS™ è costruito sulla piattaforma Autonomous Decision Science di Enterra®, che consente alle organizzazioni di analizzare i dati in maniera autonoma, prevedere i risultati ed eseguire decisioni ottimizzate con elevata precisione in operazioni commerciali complesse.

Il nuovo prodotto anticipa i cambiamenti di mercato, raccomanda azioni ottimali e prende decisioni con una precisione che raggiunge il 91%, anche nei più instabili assetti economici e politici.

Stephen DeAngelis, Fondatore e CEO di Enterra Solutions ha affermato:

“EDERS™ è la realizzazione di 24 anni di ricerca traslazionale accademica, governativa e commerciale e di applicazioni riuscite nella resilienza sistemica aziendale.

I sistemi, le tecnologie e i processi tradizionali sono stati realizzati per un periodo in cui i cambiamenti economici e geopolitici sismici si verificavano con frequenza decennale, non mensile o giornaliera. EDERS™ è una soluzione appositamente progettata per analizzare e controllare i sistemi dinamici complessi che sono le catene di valore e gli ecosistemi di aziende globali e agenzie governative”.

La piattaforma ADS di Enterra consente a EDERS di elaborare vaste quantità di dati interni ed esterni, anticipando il rischio per le risorse più critiche di una organizzazione e per quelle dei suoi competitori. EDERS quindi prevede e raccomanda sistematicamente le migliori azioni da intraprendere per l'organizzazione per evitare o deviare il rischio, utilizzando l'opportunità di mercato per vincere.

“EDERS ci consente di utilizzare subito la nostra tecnologia oggi e di fornire informazioni rapidamente per aiutare i nostri clienti a navigare il mercato incerto di oggi, non quello di domani”, ha aggiunto DeAngelis. “Ora possiamo dare ai leader aziendali l'opportunità di capire rapidamente su quali leve devono agire e quali decisioni possono prendere per trasformare il rischio in occasione in un mercato globale sempre più volatile”.

Informazioni su Enterra Solutions

Enterra Solutions, fondata da Stephen DeAngelis nel 2003 e con sede a Princeton, New Jersey, è un'azienda di fiducia per grandi aziende globali come Nestlé, Hershey’s, General Mills e Kellanova che si occupa dell'analisi avanzata dei dati per ottimizzare l'aumento dei ricavi, aumentare la quota di mercato e fornire efficienze della supply chain.

Al centro dell'attività di Enterra c'è la sua piattaforma Autonomous Decision Science (ADS). A differenza dell'analisi tradizionale o soluzioni di AI generativa, l'ADS di Enterra utilizza matematica all'avanguardia, intelligenza artificiale multi-modale e ottimizzazione non-lineare per prevedere i risultati futuri con una precisione che raggiunge il 91%.

Enterra ADS® integra una profonda comprensione delle complessità del mercato esterno e dati del mercato interno isolati e frammentati per consigliare i leader aziendali con informazioni uniche, raccomandare decisioni ottimali e offrire l'esecuzione automatizzata attraverso catene di valore utilizzando agenti intelligenti che ragionano in modo simile all'uomo, con minimo intervento umano.

Enterra propone un sistema unificato di intelligence che offre agilità nei processi decisionali e costruisce resilienza nell'azienda.

