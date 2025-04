NFL nomina NetApp partner ufficiale dell'infrastruttura dati intelligente

NEW YORK e SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The National Football League oggi ha nominato NetApp® (NASDAQ: NTAP) partner ufficiale dell'infrastruttura dati intelligente (Official Intelligent Data Infrastructure). NetApp collaborerà con la lega per sviluppare una tecnologia di archiviazione all'avanguardia, priva di silos, permettendo all'NFL di gestire i dati per guidare l'innovazione.

“La partnership globale tra l'NFL e NetApp rappresenta un impegno condiviso nell'utilizzo di dati intelligenti per promuovere le soluzioni innovative per la lega”, ha dichiarato Renie Anderson, vice presidente e responsabile dei ricavi dell'NFL. “Abbinando le nostre competenze con l'infrastruttura di dati intelligente leader del settore di NetApp, possiamo sbloccare nuove efficienze che accelerano l'innovazione nel nostro gioco”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.