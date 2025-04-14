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Illumynt宣布完成超級電腦退役專案
Illumynt宣布完成超級電腦退役專案
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麻薩諸塞州伯靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以Illumynt的名義經營業務的CNE Direct, Inc.欣然宣布，我們于3月份成功為一個全球超大型超級電腦裝置完成了備受矚目的退役專案。我們接收、測試並轉售了數千個經過AI最佳化的完整伺服器機架以及回收的元件，所產生的銷售收益超出了我們對該專案的最初估計。
執行長Paul Knight表示：「我們最近取得的成功在很大程度上歸功於公司更加專注於為資料中心和其他企業組織提供服務。AI和機器學習對硬體的升級要求極為迫切，這導致先前的技術過早過時，從而為Illumynt創造了諸多機會。」
Illumynt位於俄亥俄州哥倫布、田納西州孟菲斯、阿姆斯特丹和香港的設施正處於高負荷運轉狀態，並且每月都在進行擴張，同時我們在麻薩諸塞州佛蘭克林、愛爾蘭科克以及泰國春武裡府的代管單元也在不斷發展。
由於此次退役專案的成功以及其他全球專案規模的擴大，2025年3月對Illumynt來說又是一個財務表現強勁的月份，營收超過1200萬美元。我們正在積極採購庫存，並且一直在尋找新的供應來源。如果您認為我們能為您提供協助，請與我們聯絡。
如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.illumynt.com，或在LinkedIn上關注我們，網址為https://www.linkedin.com/company/illumynt。
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
Contacts
Paul Knight, 978-490-4812
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