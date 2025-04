Fill Up Média annonce le renouvellement de son partenariat avec TotalEnergies jusqu’en 2028

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Fill Up Média (la « Société ») (Paris:ALFUM), leader français de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant (code ISIN : FR001400AEM6 – mnémonique : ALFUM), annonce le renouvellement de son partenariat avec TotalEnergies pour une durée de 3 ans.

Le prolongement de la collaboration entre Fill Up Média et son partenaire historique confirme toute la valeur ajoutée des solutions de la régie lyonnaise. Fort de la qualité de la relation entre les deux parties, le partenariat est renouvelé jusqu’en 2028 sur l’intégralité du parc, soit 716 écrans répartis au sein des 100 stations-service déjà équipées.

Les écrans déployés étant encore parfaitement opérationnels, l’exploitation du parc est prévue sur le réseau déjà existant, ne nécessitant par conséquence aucun investissement supplémentaire.

Résolument engagé à délivrer un plan de développement ambitieux articulé autour d’une croissance rentable, Fill Up Média assure ainsi la poursuite de son activité avec TotalEnergies tout en limitant ses dépenses.

Manuel Berland, Président Directeur Général de Fill Up Média, déclare : « Nous sommes très fiers du renouvellement de la confiance de notre partenaire historique TotalEnergies. L’extension de notre collaboration jusqu’en 2028 fait suite à la diversification de notre offre sur leurs sites dédiés à la recharge des véhicules électriques depuis le début d’année. Cette relation partenariale de long terme nous permet de poursuivre notre activité historique sur le réseau existant, ne nécessitant aucun investissement supplémentaire préservant ainsi notre trésorerie. Par ailleurs, le niveau d’activité du début d’année est conforme à nos attentes et s’inscrit dans une dynamique de forte croissance ».

À PROPOS DE FILL UP MÉDIA

Média de référence dans la publicité extérieure, Fill Up Média compte désormais 6 000 écrans implantés sur les distributeurs de carburant de 850 stations-service sur l’ensemble de l’Hexagone.

La Société a choisi ce moment d’attente pour proposer une communication innovante sur un support DOOH sonore unique, afin de capter l’attention et maximiser l’engagement des automobilistes. Avec une audience 100% mobile, la régie offre la possibilité aux marques de toucher plus de 6 millions de conducteurs chaque semaine lors de leurs déplacements et à l’intérieur d’un parcours de consommation (shopping, loisirs, travail, vacances…).

En 2024, Fill Up Média a réalisé un chiffre d’affaires de 9,7 M€ et comptait 62 collaborateurs. En savoir plus sur www.fillupmedia.fr