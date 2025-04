Uniserve sceglie Logistics Reply per innovare e trasformare le supply chain dei propri clienti

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Logistics Reply, società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni digitali per la supply chain, ha avviato con successo una collaborazione con Uniserve, il principale operatore indipendente nel Regno Unito nel settore della logistica e della gestione del commercio globale, per l’implementazione di un sistema evoluto di gestione del magazzino (WMS). L’iniziativa è stata avviata per rispondere alle specifiche esigenze di Uniserve, che mirava a rafforzare la propria capacità operativa in un contesto di crescente richiesta di scalabilità, efficienza e visibilità in tempo reale lungo l’intera supply chain.

In questo contesto, la collaborazione con Uniserve, attore di riferimento nell’innovazione logistica da oltre quarant’anni, ha portato all’introduzione di LEA Reply™, la piattaforma cloud-native basata su microservizi di Logistics Reply. La soluzione è stata selezionata per la sua capacità di integrarsi in modo fluido con l’infrastruttura tecnologica esistente e di adattarsi alle esigenze di un’operatività in continua evoluzione. L’implementazione, ha migliorato significativamente le operation di Uniserve, garantendo visibilità in tempo reale sull’inventario multi-sito e una maggiore accuratezza dei dati. Dall’introduzione di LEA Reply™, Uniserve ha raggiunto un aumento dell’efficienza operativa e ha posto le basi per una futura crescita, grazie a una piattaforma scalabile progettata per supportare l’espansione del business e l’integrazione progressiva di avanzate tecnologie, tra cui Intelligenza Artificiale, droni per la gestione dell’inventario, soluzioni di yard management e sistemi di dock scheduling.

«Abbiamo non solo migliorato le nostre operation, ma anche messo le basi per la crescita futura», ha dichiarato David Barry, Director of Warehouse and Transport di Uniserve. «Con LEA Reply™ siamo in grado di scalare le nostre attività mantenendo efficienza e precisione».

Simon George, Group IT Director di Uniserve, ha sottolineato l’importanza della partnership: «Ciò che apprezziamo di Logistics Reply è che non è stato solo un fornitore, ma come un vero partner strategico. Siamo entusiasti di estendere l’utilizzo delle loro soluzioni, certi che continueranno a supportarci in ogni fase del percorso».

Questa collaborazione dimostra come soluzioni tecnologiche innovative possano ottimizzare la logistica, definendo nuovi standard per l’intero settore.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Logistics Reply

Logistics Reply, società del Gruppo Reply, fornisce soluzioni all'avanguardia per magazzini, negozi e supply chain che consentono alle aziende di creare supply chain digitali efficienti e più connesse. Integrando le più recenti tecnologie - tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i wearable e l'IoT - Logistics Reply consente un'interazione continua tra sistemi, partner, persone e macchine. Con quasi 30 anni di esperienza nelle tecnologie e nei processi della supply chain, Logistics Reply guida i propri clienti nella trasformazione digitale, assicurando un rapido time to value e un'eccellenza operativa duratura. Per maggiori informazioni, visitare il sito: http://www.logistics-reply.com/.

Uniserve

Uniserve è il principale fornitore indipendente di servizi logistici e di gestione del commercio globale del Regno Unito. Fondata nel 1984, Uniserve si è affermata come pioniere nel settore della logistica e impiega oltre 1.500 persone nel Regno Unito e all'estero. L'azienda copre tutti gli aspetti dell'ecosistema di gestione della catena logistica. Combina perfettamente servizi di trasporto marittimo, aereo, stradale e ferroviario con soluzioni intelligenti di stoccaggio, distribuzione e supply chain. Uniserve si distingue per i continui investimenti in servizi accessori legati alla supply chain, come sdoganamento, consulenza, conformità ambientale, finanza, sistemi informatici personalizzati e formazione. Uniserve è sinonimo di qualità, affidabilità e innovazione ed è un partner di fiducia per molte aziende leader in tutto il mondo.