Illumynt kondigt voltooiing aan van ontmantelingsproject voor supercomputers

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--CNE Direct, Inc., handelend onder de naam Illumynt, kondigt met genoegen aan dat we in maart een spraakmakend ontmantelingsproject voor een van de grootste supercomputerinstallaties ter wereld succesvol hebben afgerond. We hebben duizenden AI-geoptimaliseerde volledige serverracks en geoogste componenten ontvangen, getest en doorverkocht, wat een verkoopopbrengst opleverde die onze oorspronkelijke projectramingen heeft overtroffen.

"Ons recente succes is grotendeels te danken aan onze toegenomen focus op diensten die worden aangeboden aan datacenters en andere zakelijke organisaties. AI en machine learning vereisen agressieve upgrades van hardware, waardoor eerdere technologie snel verouderd raakt en er talloze kansen ontstaan voor illumynt," aldus CEO Paul Knight.

