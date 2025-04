Uniserve entre en partenariat avec Logistics Reply pour transformer les chaînes d'approvisionnement de ses clients

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Logistics Reply, une société de Reply Group spécialisée dans les solutions numériques pour la chaîne d’approvisionnement, est entré en partenariat avec Uniserve, le principal fournisseur britannique indépendant de logistique et de gestion du commerce mondial, pour mettre en œuvre un système de gestion d’entrepôt de pointe afin de répondre à la demande croissante d’évolutivité, d’efficacité et de visibilité en temps réel sur l’ensemble des opérations de la chaîne d’approvisionnement.

En tant que leader de l'innovation logistique depuis plus de 40 ans, Uniserve a travaillé avec Logistics Reply pour déployer LEA Reply™, une plateforme de microservices native cloud développée par Logistics Reply.

LEA Reply™ a été retenue pour son évolutivité et son intégration avec l'infrastructure existante d'Uniserve. Le processus de mise en œuvre fluide et le soutien continu ont considérablement amélioré les opérations, offrant une visibilité de l'inventaire en temps réel sur tous les sites et améliorant les taux de précision. Depuis l’adoption de LEA Reply™, Uniserve a accru l’efficacité opérationnelle et jeté les bases de la croissance future en mettant en œuvre une plateforme évolutive conçue pour soutenir l’expansion de l’entreprise, avec des plans visant à intégrer à l'avenir des technologies de pointe, telles que l’IA, les drones d’inventaire, la gestion des chantiers navals et la planification des quais.

« Nous avons non seulement renforcé les opérations, mais nous avons également préparé le terrain pour la croissance future », déclare David Barry, directeur, entrepôt et transport, Uniserve. « Avec LEA Reply™, nous pouvons mettre à l’échelle les opérations tout en maintenant l’efficacité et la précision. »

Simon George, directeur IT du groupe chez Uniserve, souligne l'importance du partenariat : « Ce qui est formidable avec Logistics Reply, c’est qu’il ne s’agit pas seulement d’un fournisseur de logiciels, mais aussi d'un véritable partenaire stratégique. Nous sommes ravis de déployer davantage de leurs solutions, et nous savons qu’elles seront là pour nous soutenir à chaque étape du processus ».

Cette collaboration illustre comment des solutions innovantes peuvent optimiser la logistique et établir de nouvelles normes pour l'industrie.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] se spécialise dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur de nouveaux canaux de communication et des médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply soutient de grands groupes industriels européens des télécoms et des médias ; de l'industrie et des services ; de la banque et de l’assurance et du secteur public dans la définition et le développement de modèles commerciaux rendus possibles par les nouveaux paradigmes de l’IA, du cloud computing, des médias numériques et de l’internet des objets. Les services de Reply comprennent : le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

Logistics Reply

Logistics Reply, une société de Reply Group, propose des solutions transformatrices pour la gestion des entrepôts, des magasins et de la chaîne d'approvisionnement qui permettent aux entreprises de créer des chaînes d'approvisionnement numériques efficaces et connectées. En intégrant les dernières technologies, notamment l’intelligence artificielle, la robotique, les dispositifs portables et l’IdO, Logistics Reply permet une interaction fluide entre les systèmes, les partenaires, les personnes et les machines. Avec près de 30 ans d'expertise dans les technologies et les processus de la chaîne d'approvisionnement, Logistics Reply guide ses clients durant la transformation numérique, assurant un délai de valorisation rapide et une excellence opérationnelle durable. www.logistics-reply.com.

Uniserve

Uniserve est le principal fournisseur indépendant de solutions de logistique et de gestion du commerce mondial au Royaume-Uni. Fondé en 1984, Uniserve s'est imposé comme un pionnier dans l'industrie de la logistique et emploie plus de 1 500 personnes au Royaume-Uni et à l'international. L'entreprise couvre tous les aspects de l'écosystème de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Combinant les services de fret maritime, aérien, routier et ferroviaire avec des solutions intelligentes d'entreposage, de distribution et de chaîne d'approvisionnement, Uniserve se distingue par ses investissements continus dans des services connexes liés à la chaîne d'approvisionnement tels que le dédouanement, le conseil, la conformité environnementale, le financement, les systèmes IT sur mesure et la formation. Uniserve est synonyme de qualité, de fiabilité et d’innovation et un partenaire de confiance pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.