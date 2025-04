SenseRobot triomphe lors d’un match contre la championne du monde d’échecs

RHODES, Greece--(BUSINESS WIRE)--Le 12 avril, SenseRobot et l'Union européenne des échecs (ECU) ont officiellement signé un partenariat stratégique lors d'une cérémonie de signature organisée à Rhodes, en Grèce. Cette collaboration marque une étape majeure dans la modernisation de l’enseignement et du développement des échecs, en combinant le cadre institutionnel reconnu de l’ECU avec la technologie d’intelligence artificielle développée par SenseRobot, contribuant ainsi à la croissance durable et à l’évolution de la discipline.

Ce partenariat avec l’ECU s’inscrit dans une tendance plus large de transformation des méthodes d’entraînement aux échecs, qui passent de formats traditionnels et passifs à des approches plus dynamiques, fondées sur l’analyse de données. À l’occasion de l’événement, SenseRobot a fait don de ses robots à la Fédération italienne des échecs, à la Fédération slovène des échecs ainsi qu’à la Fédération turque des échecs, dans le but de promouvoir conjointement les échanges et la coopération dans le domaine des échecs.

Duel au sommet : Humain contre IA

Pour célébrer la signature du partenariat, SenseRobot a participé, le 12 avril, à un Duel au sommet très médiatisé, organisé dans le cadre du Championnat d’Europe féminin d’échecs 2025 à Rhodes, en Grèce. Ce face-à-face a opposé le robot d’échecs doté d’intelligence artificielle à la Grand Maître Antoaneta Stefanova, ancienne championne du monde d’échecs féminin.

La rencontre, composée de deux parties de 15 minutes, a offert une démonstration saisissante des capacités stratégiques croissantes de l’intelligence artificielle. SenseRobot a fait preuve d’une remarquable compréhension positionnelle et d’une grande profondeur tactique, livrant à Stefanova un duel serré qui a captivé le public.

Lors de la première partie, SenseRobot, jouant avec les pièces blanches et programmé à son niveau le plus élevé (classement Elo 3200), a dominé Antoaneta Stefanova. Dans la seconde partie, jouant avec les pièces noires, SenseRobot a ajusté son niveau à un classement Elo de 2200. Antoaneta Stefanova a alors obtenu une position gagnante ; elle a refusé le match nul par répétition de coups à trois reprises, mais a manqué de temps, ce qui a permis à SenseRobot de remporter également la deuxième partie.

Faire entrer les échecs dans l’ère de l’intelligence artificielle

Dans le cadre de l’accord de partenariat, chaque fédération membre de l’Union européenne des échecs (ECU) recevra une unité SenseRobot — un robot d’échecs intelligent conçu pour accompagner la formation, l’apprentissage et l’analyse du jeu. Cette technologie intègre des fonctionnalités d’apprentissage adaptatif, incluant plus de 1 200 exercices structurés, un système de mise en relation fondé sur le classement Elo, ainsi qu’une large gamme de scénarios de finales, ce qui la rend parfaitement adaptée à un public allant des débutants aux joueurs confirmés et aux entraîneurs.

SenseRobot est capable de simuler une large plage de niveaux de jeu (de 200 à 2900 Elo), offrant ainsi une expérience d’entraînement personnalisée, avec un retour en temps réel. Compatible avec des plateformes internationales telles que Lichess.org, il permet également aux utilisateurs de participer à des parties en ligne à travers le monde, élargissant l’accès à la compétition et favorisant un apprentissage continu, au-delà des cadres traditionnels.

Le 11 avril, SenseRobot a officiellement fait ses débuts sur la plateforme mondiale de financement participatif Indiegogo, présentant son Entraîneur d’échecs intelligent et compagnon alimenté par l’IA à un public international élargi.

À propos de SenseRobot

SenseRobot est une marque de robotique domestique intelligente de premier plan, pionnière dans le domaine des robots d’échecs alimentés par l’intelligence artificielle. Première entreprise au monde à produire en série des bras robotiques intelligents à usage domestique, SenseRobot s’engage à intégrer les technologies d’IA les plus avancées au sein de chaque foyer. Guidée par une philosophie de conception axée sur l’innovation, la protection oculaire, la stimulation cognitive et la convivialité, SenseRobot a pour ambition de favoriser la santé, l’apprentissage et le développement global de ses utilisateurs.