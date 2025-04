Illumynt anuncia a conclusão do projeto de descomissionamento do supercomputador

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--A CNE Direct, Inc., dba Illumynt, tem o prazer de anunciar que concluímos com êxito um projeto de descomissionamento de alto nível para uma das maiores instalações globais de supercomputadores durante o mês de março. Recebemos, testamos e revendemos milhares de racks de servidores completos otimizados para IA e componentes reaproveitados, gerando receitas de vendas superiores às nossas estimativas originais para o projeto.

“Nossa recente conquista se deve principalmente ao nosso foco ampliado nos serviços oferecidos a data centers e outras organizações empresariais. A IA e o aprendizado de máquina estão exigindo atualizações agressivas em hardware, o que resulta em tecnologias anteriores se tornando obsoletas rapidamente e criando várias oportunidades para a Illumynt”, disse o CEO Paul Knight.

As instalações da Illumynt em Columbus, Ohio, Memphis, Tennessee, Amsterdã e Hong Kong estão operando em alta capacidade e se expandindo a cada mês, juntamente com nossas unidades de co-localização em Franklin, MA, Cork, Irlanda e Chon Buri, Tailândia.

Como resultado do projeto de descomissionamento e da expansão de outros programas globais, março de 2025 foi mais um mês financeiramente sólido para a Illumynt, com receitas superiores a US$ 12 milhões. Estamos adquirindo estoque de forma agressiva e continuamente em busca de novas fontes de fornecimento. Entre em contato conosco caso acredite que podemos ajudar.

Para informações adicionais, visite http://www.illumynt.com, ou siga-nos no LinkedIn em https://www.linkedin.com/company/illumynt.

