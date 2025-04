Ronin Equity Partners e Landon Capital Partners concretizam a venda estratégica da Heartisan Foods para o The Gellert Global Group

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--O grupo de aquisições com foco operacional Ronin Equity Partners, em parceria com a Landon Capital Partners, anuncia a venda da Heartisan Foods, sediada em Barron, Wisconsin, para o The Gellert Global Group. O Gellert Global Group é proprietário de uma subsidiária de queijos especiais, a Atalanta Corporation, que é uma das principais importadoras de queijos de alta qualidade, charcutaria, carnes frias, produtos de mercearia e frutos do mar em todas as partes do mundo. Fundada em 1945 e sob a égide do The Gellert Global Group, a Atalanta é uma das maiores importadoras privadas de alimentos da América do Norte.

Ronin e Landon formaram a Heartisan em junho de 2021 por meio da aquisição e integração simultâneas de três líderes de mercado em queijos especiais: Red Apple Cheese, Barron County Cheese e Cheese Brothers. A North Country Packaging foi adquirida e integrada à plataforma da Heartisan em junho de 2023. A plataforma combinada vende mais de 70 produtos de queijo diferentes em tijolos, rodelas, fatias e formas de salgadinhos (incluindo coalhada, ralados, palitos e pastas), abrangendo uma variedade de sabores (manjericão doce de tomate a pimenta fantasma) e tipos, de queijo defumado a queijo kosher. Vendida principalmente por meio da marca Red Apple, a Heartisan é o grupo de queijos especiais que mais cresce nos EUA, com um crescimento anual de dois dígitos nas vendas.

“Para transformar a Heartisan em uma potência coesa, nossos parceiros de investimento se integraram à equipe, reformularam o setor administrativo e nos ajudaram a criar uma infraestrutura eficaz, do processamento às vendas”, afirma Lori Henningfield, diretora comercial da Heartisan. “Isso nos deu a base para expandir rapidamente tudo – da produção aos produtos”. Apoio comercial e operacional altamente direcionado é uma parte padrão de todos os programas de investimento da Ronin, com vários membros da equipe da Ronin assumindo cargos executivos na Heartisan. “A diversidade alimentar oferecida pela Atalanta, da Gellert Global, traz benefícios que impulsionam nossa evolução, tornando esta venda um próximo passo natural”, afirma Pratap Mukharji, presidente do conselho da Heartisan.

“Consolidar a Heartisan com um especialista de alto nível do setor é a melhor forma de maximizar valor para todos”, afirma David Feierstein, sócio-diretor e cofundador da Ronin. “De forma mais ampla, estamos observando uma onda de operações de consolidação em uma indústria de queijos extremamente fragmentada”, diz Jesse Yao, também cofundador e sócio-diretor da Ronin. “Com a demanda em alta por laticínios ricos em nutrientes, temos visto um aumento no interesse por fusões e aquisições envolvendo empresas da categoria de queijos”.

Como em todas as suas aquisições, a Ronin financiou a compra com investimentos de uma variedade de parceiros limitados, neste caso incluindo Cardinal Equity Partners e First Haven Capital. A Ronin também se associou à firma de investimentos em capital privado direto, Landon Capital Partners, para a maior parte do capital próprio.

“Houve uma limitação de capacidade em todas as operações da Ronin para as quais levantamos capital, como costuma acontecer com as melhores equipes de investimento direto”, afirma Matt Swain, chefe de Investimentos Diretos e Secundários da Houlihan Lokey. Swain e sua equipe foram responsáveis por captar recursos para todas as operações financiadas da Ronin – todas com excesso de demanda, pelo menos três vezes acima da oferta. “Estamos muito satisfeitos com esta saída”, diz Sundip Murthy, sócio-diretor da Landon Capital Partners. “O crescimento excepcional da Heartisan e a venda bem-sucedida de um negócio com foco doméstico em um mercado difícil para transações ilustram o que pode ser alcançado com um forte alinhamento em investimentos diretos”.

Pouco antes da transação atual, a marca e distribuidora de queijos on-line, a Cheese Brothers, foi separada da Heartisan. Vendendo uma ampla variedade de produtos de queijo diretamente aos consumidores, a receita anual da Cheese Brothers cresceu rapidamente graças a uma base de clientes leais. A Cheese Brothers está sendo vendida por um valor não divulgado.

Desde o primeiro trimestre de 2021, quando começou a investir, a Ronin se comprometeu com cinco investimentos em plataforma, totalizando 23 empresas. Desde a aquisição até hoje, o EBITDA anualizado nas cinco plataformas da Ronin cresceu 30%, chegando a US$ 103 milhões, enquanto as receitas anualizadas aumentaram 35%, alcançando US$ 512 milhões.

A Ronin possui um pipeline atual de cerca de 50 potenciais negócios alimentícios proprietários, com EBITDAs variando de US$ 3 milhões a US$ 70 milhões. A empresa assinou uma carta de intenções para uma compra que espera concluir em maio e é provável que venda uma segunda empresa do portfólio ainda este mês.

Goulston & Storrs e Katten Muchin Rosenman atuaram como consultores jurídicos na Heartisan. Intrepid foi o consultor financeiro exclusivo da Heartisan Foods e de seus acionistas. KeyBanc assessorou a Ronin Equity Partners na transação.

Sobre a Ronin Equity Partners

Com sede na cidade de Nova York, a Ronin Equity Partners representa um novo tipo de empresa de investimentos, impulsionada por uma estratégia de criação de valor com foco operacional. A Ronin faz investimentos em ações de controle exclusivamente nos setores industrial e de consumo, onde a equipe tem experiência anterior. O grupo compra empresas sólidas com altos fluxos de caixa demonstrados, onde o manual operacional da Ronin agrega valor. A equipe da Ronin pode fornecer uma ampla variedade de recursos comerciais e operacionais, incluindo a incorporação de pessoal nas empresas como executivos seniores interinos para construir back-offices robustos e infraestrutura capaz de escalar negócios para crescimento e integrar aquisições. Essa parceria permite que a gerência se concentre inteiramente no crescimento dos negócios sem ser sobrecarregada por operações de back-office. A empresa foi fundada em 2019 pelos sócios-gerentes David Feierstein e Jesse Yao, juntamente com outros ex-executivos seniores da Kraft Heinz, NCR e Diversey. A empresa conta com o apoio de cerca de 75 consultores operacionais dos setores de consumo e industrial.

www.roninequitypartners.com

Sobre a Landon Capital Partners

A Landon Capital Partners (“LCP”) é uma empresa de private equity com sede em Boston, MA e Londres, Reino Unido, que mantém seu foco no mercado de médio porte dos EUA e apoiada por investidores globais de family offices. A LCP tem como meta controlar investimentos em empresas orientadas para o crescimento com EBITDA de US$ 5 a US$ 25 milhões, principalmente nos setores de negócios e serviços ao consumidor, como também em setores industriais de nicho. Como um parceiro confiável para fundadores e equipes de gerenciamento, a LCP traz recursos institucionais com uma mentalidade empreendedora. A empresa se diferencia por seu capital flexível, suporte prático e acesso a uma rede global de investidores orientados para o longo prazo. A LCP concluiu mais de 18 investimentos em plataforma, ajudando fundadores e equipes de gerenciamento a impulsionar o crescimento transformacional e a criação de valor duradouro.

www.landoncapital.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.