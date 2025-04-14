Illumynt宣布完成超级计算机退役项目

马萨诸塞州伯灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 以Illumynt的名义开展业务的CNE Direct, Inc.欣然宣布，我们于3月份成功为一个全球超大型超级计算机装置完成了备受瞩目的退役项目。我们接收、测试并转售了数千个经过AI优化的完整服务器机架以及回收的组件，所产生的销售收益超出了我们对该项目的最初估计。

首席执行官Paul Knight表示：“我们最近取得的成功在很大程度上归功于公司更加专注于为数据中心和其他企业组织提供服务。AI和机器学习对硬件的升级要求极为迫切，这导致先前的技术过早过时，从而为Illumynt创造了诸多机会。”

Illumynt位于俄亥俄州哥伦布、田纳西州孟菲斯、阿姆斯特丹和香港的设施正处于高负荷运转状态，并且每月都在进行扩张，同时我们在马萨诸塞州富兰克林、爱尔兰科克以及泰国春武里府的托管单元也在不断发展。

由于此次退役项目的成功以及其他全球项目规模的扩大，2025年3月对Illumynt来说又是一个财务表现强劲的月份，营收超过了1200万美元。我们正在积极采购库存，并且一直在寻找新的供应来源。如果您认为我们能为您提供帮助，请与我们联系。

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