Illumynt annonce l'achèvement du projet de mise hors service d'un superordinateur

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--CNE Direct, Inc, dba Illumynt, a le plaisir d'annoncer qu'elle a mené à bien, au cours du mois de mars, un projet de mise hors service très médiatisé pour l'une des plus grandes installations mondiales de superordinateurs. Nous avons reçu, testé et revendu des milliers de racks de serveurs complets optimisés pour l'IA et des composants collectés, générant un chiffre d'affaires supérieur à nos estimations initiales pour le projet.

« Notre succès récent est principalement dû à notre focalisation plus marquée sur les services offerts aux centres de données et à d'autres organisations d'entreprise. L'IA et l'apprentissage automatique nécessitent des mises à niveau agressives du matériel, ce qui entraîne une obsolescence précoce des technologies précédentes et crée de multiples opportunités pour illumynt », a déclaré le PDG Paul Knight.

Les infrastructures d'Illumynt à Columbus (Ohio), Memphis (Tennessee), Amsterdam et Hong Kong tournent à plein régime et s'agrandissent chaque mois - tout comme nos unités de colocation à Franklin (Massachusetts), Cork (Irlande), et Chon Buri (Thaïlande).

Grâce au projet de mise hors service et au développement d'autres programmes internationaux, le mois de mars 2025 a été un autre mois solide sur le plan financier pour Illumynt, avec des revenus dépassant les 12 000 000 $. Nous achetons des stocks de manière agressive et sommes toujours à la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement. N'hésitez pas à nous contacter si vous pensez que nous pouvons vous aider.

Pour plus d’informations, visitez http://www.illumynt.com, ou suivez-nous sur LinkedIn via cette adresse : https://www.linkedin.com/company/illumynt.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.