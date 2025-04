Illumynt gibt Abschluss des Projekts zur Stilllegung von Supercomputern bekannt

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--CNE Direct, Inc., dba Illumynt, freut sich bekannt zu geben, dass wir im März ein hochkarätiges Stilllegungsprojekt für eine der größten globalen Supercomputer-Installationen erfolgreich abgeschlossen haben. Wir haben Tausende von KI-optimierten vollständigen Server-Racks un geernteten Komponenten erhalten, getestet und weiterverkauft und damit einen Verkaufserlös erzielt, der über unseren ursprünglichen Schätzungen für das Projekt liegt.

„Unser jüngster Erfolg ist vor allem auf unseren verstärkten Fokus auf Dienstleistungen für Rechenzentren und andere Unternehmen zurückzuführen. KI und maschinelles Lernen erfordern aggressive Hardware-Upgrades, was dazu führt, dass frühere Technologien frühzeitig veraltet sind und sich zahlreiche Möglichkeiten für illumynt ergeben“, so CEO Paul Knight.

Die Einrichtungen von Illumynt in Columbus, OH, Memphis, TN, Amsterdam und Hongkong sind voll ausgelastet und werden jeden Monat erweitert – ebenso wie unsere Co-Location-Einheiten in Franklin, MA, Cork, Irland, und Chon Buri, Thailand.

Aufgrund des Stilllegungsprojekts und der Skalierung anderer globaler Programme war der März 2025 mit einem Umsatz von über 12.000.000 US-Dollar ein weiterer starker Monat für Illumynt. Wir kaufen aggressiv Lagerbestände auf und sind immer auf der Suche nach neuen Bezugsquellen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie glauben, dass wir Ihnen helfen können.

