Uniserve werkt samen met Logistics Reply om klanten in de toeleveringsketens de nodige transformatie te bieden

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Logistics Reply, een bedrijf van de Reply Group die gespecialiseerd is in digitale oplossingen voor de toeleveringsketen, heeft met succes samengewerkt met Uniserve — de toonaangevende onafhankelijke leverancier van logistiek en internationaal handelsbeheer van de UK — om een geavanceerd WMS (warehouse management system) te implementeren teneinde te voldoen aan de groeiende vraag naar schaalbaarheid, efficiëntie en zichtbaarheid in realtime binnen de activiteiten van de toeleveringsketen.

Uniserve, al meer dan 40 jaar leider wat innovatie in logistiek betreft, heeft met Logistics Reply samengewerkt om LEA Reply™ te implementeren, een op de cloud gebaseerd platform dat gebruik maakt van microservices, ontwikkeld door Logistics Reply.

LEA Reply™ werd geselecteerd omwille van de schaalbaarheid en probleemloze integratie in de bestaande infrastructuur van Uniserve die dit systeem verzekert. Het vlotte implementatieproces en de voortdurende ondersteuning hebben de activiteiten aanzienlijk bevorderd, met zichtbaarheid van voorraden in realtime in alle vestigingen en sterk verbeterde nauwkeurigheidspercentages. Sinds LEA Reply™ wordt toegepast, heeft Uniserve meer operationele efficiëntie tot stand gebracht en de grondslag voor groei in de toekomst gelegd door een schaalbaar platform te integreren dat ontworpen is om uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, met plannen om in de toekomst geavanceerde technologieën te integreren, zoals AI, voorraaddrones, beheer van opslagplaatsen en dokplanning.

“We hebben niet alleen onze bedrijfsactiviteiten verbeterd, maar ook de weg voorbereid voor toekomstige groei,” verklaart David Barry, Director of Warehouse & Transport van Uniserve. “Met LEA Reply™ kunnen we activiteiten op schaal brengen en tegelijk efficiëntie en nauwkeurigheid op peil houden.”

Simon George, Group IT Director van Uniserve, benadrukt het belang van het partnerschap: “Het geweldige van Logistics Reply is dat zij niet zomaar een leverancier van software zijn, maar een echt strategische partner. We zijn enthousiast om nog andere oplossingen die zij voorstellen te integreren, en we weten dat zij paraat staan om ons bij elke stap op deze weg te steunen.”

Deze samenwerking getuigt hoe innovatieve oplossingen logistiek kunnen optimaliseren en zo nieuwe standaarden voor de sector bepalen.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen gebaseerd op nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van hooggespecialiseerde bedrijven die belangrijke Europese industriële groepen in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en overheidsdiensten ondersteunen om bedrijfsmodellen te ontwerpen en te ontwikkelen die geschikt zijn voor de nieuwe paradigma's van AI, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

Logistics Reply

Logistics Reply is een bedrijf van de Reply Group dat transformatieve oplossingen aanbiedt voor magazijnen, opslagplaatsen en toeleveringsketens die bedrijven in staat stellen om efficiënte, probleemloos geconnecteerde digitale toeleveringsketens tot stand te brengen. Door de nieuwste technologieën te integreren, waaronder artificiële intelligentie, robotica, draagbare apparaten en het Internet of Things, bevordert Logistics Reply een probleemloze samenwerking tussen systemen, partners, mensen en machines. Op basis van bijna 30 jaar expertise in technologieën en processen voor de toeleveringsketen, begeleidt Logistics Reply haar klanten in hun digitale transformatie om snelle verwezenlijking van waarde en duurzame operationele uitmuntendheid te verzekeren. www.logistics-reply.com.

Uniserve

Uniserve is de toonaangevende onafhankelijke leverancier van logistiek en internationaal handelsbeheer van de UK. Uniserve werd in 1984 opgericht en heeft zich geprofileerd als een pionier in de logistieke sector. In de UK en internationaal zijn meer dan 1.500 werknemers in dienst. Het bedrijf dekt elk aspect van het ecosysteem van het beheer van toeleveringsketens. Oceaanvracht, luchtvracht en weg- en spoorvrachtvervoer worden naadloos gecombineerd met intelligente oplossingen voor opslag, distributie en toelevering. Waar Uniserve zich van anderen onderscheidt, is het voortdurend investeren in geconnecteerde hulpservices voor de toeleveringsketen zoals douane-inklaring, consultancy, milieunaleving, financiën, IT-systemen op maat en opleiding. Uniserve staat synoniem voor kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie en is voor heel wat toonaangevende bedrijven van over de hele wereld een vertrouwde partner.

