De tafel is gedekt: Barilla wordt de officiële pastapartner van Formula 1

SAKHIR, Bahrein--(BUSINESS WIRE)--Barilla en Formula 1(r) kondigen een nieuw partnerschap aan: een meerjarige samenwerking die twee merken samenbrengt, geworteld in passie, traditie en het plezier van gedeelde ervaringen.

Formula 1 is de ultieme vorm van competitie. De inzet is hoog, de spanning voelbaar en de opwinding ongeëvenaard. Maar wanneer de race voorbij is en het geluid van de motoren wegebt, gebeurt er iets magisch: Barilla brengt iedereen aan tafel.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.