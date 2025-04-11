請上桌! Barilla成為Formula 1官方義大利麵合作夥伴

巴林，薩基爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Barilla和Formula 1 (r) 宣布達成一項新的夥伴關係，將展開多年合作，結合這兩個同樣植根於熱情、傳統和分享歡樂體驗的品牌。

高度風險、高度張力、高度刺激的Formula 1是競爭的極致境界。但是，當賽事結束、引擎的怒吼聲逐漸淡去，奇妙的事發生了：Barilla呼喚每個人共聚餐桌旁。

對品質的共同承諾

在Formula 1賽事中，勝利與精確密不可分。每個細節都不容疏失，唯有動能、耐力與策略的完美平衡才能造就非凡表現。更重要的是，它要求對品質毫不妥協的堅定承諾。

Barilla秉承同樣的敬業精神。從辦公室到生產工廠，流程中的每一步都不懈追求優質原料、保留道地風味、不斷自我提升，目的是獻上最佳產品。

「雷霆風馳的F1 賽車和美味的義大利麵：它們有甚麼共同之處？」 Barilla集團副總裁和前F1車手Paolo Barilla 說道，「乍看之下，似乎沒有太大關連，但是在兩者以及製造它們的努力背後，都是一群熱情而堅定的高度專業人員，在追求提升境界的動力下不斷前進。 我們最大的滿足感，便是在激烈的競賽之後，為參加F1賽事的全體人員端上一盤義大利麵。」

從粉絲到家人

Formula 1執行長Stefano Domenicali歡迎Barilla加入F1的大家庭：「我們竭誠歡迎Barilla加入Formula 1 的大家庭，這場合作滿溢著熱情與傳承。兩個企業傳奇都崇奉追求卓越、誠懇真摯和共享非凡時刻的價值觀。我們迫不及待要與新夥伴展開精彩旅程，並相信他們將為F1增添美好之味。」

Barilla將以官方合作夥伴的身分積極參與賽事間與賽事後的活動。粉絲們將能夠在馳名的Formula 1 圍場俱樂部 (Formula 1 Paddock Club) 和圍場 (Paddock) 享用Barilla的義大利麵餐吧。那裏也將為全球數百萬觀眾提供賽道標牌、數位啟動和消費者促銷活動。

Barilla品類及行銷長Ilaria Lodigiani表達了他對這段合作關係的興奮之情：「在接下來幾年中，我們期待在每個有賽事的週末將所有F1 粉絲迎至桌旁，分享他們對賽事的熱情以及一頓美饌可帶來的滿足感。這段合作關係邀請大家齊聚一堂，慶祝重要的一刻，因為我們相信享用美饌的力量可以讓陌生人變成家人。Barilla和Formula 1在賽道上、在家中、在餐桌旁凝聚超越體育和料理的向心。」

所有F1粉絲、家庭及美食愛好者：歡迎！請上桌！賽事即將展開，歡迎人人成為我們的座上嘉賓。

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