一切就绪：Barilla成为Formula 1官方意大利面合作伙伴

巴林萨希尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Barilla和Formula 1(r)宣布新合作：多年度伙伴关系将两大植根于激情、传统与共享美好的品牌结合在一起

Formula 1是竞技巅峰的象征——胜负毫厘之间，紧张与激情无与伦比。而当引擎轰鸣渐息，赛事落幕之际，神奇再度上演：Barilla意式美味将所有人凝聚至餐桌旁。

共享品质至上的传统

在Formula 1的世界里，成功源于精准。每一个细节都至关重要，卓越来自动力、耐力与策略的完美平衡。而这一切的核心，是对品质的极致追求。

这份执着同样定义了Barilla。从办公室到生产车间，每一个环节都坚持不懈地追求最优质的原料，保留原汁原味，并不断改进，为客户奉上最好的产品。

“一辆疾驰的F1 赛车与一盘美味意面有何共同点？” – Barilla Group副总裁、前F1赛车手Paolo Barilla 表示–““初看或许并不明显，但两者背后以及制造和加工所付出的努力都凝聚着专业人士的热忱与匠心，他们精益求精，追求极致。 我们最欣慰的，莫过于能在激烈赛事后， 为F1的每一位成员奉上一盘慰藉身心的意面。”

从观众到家人

Formula 1首席执行官Stefano Domenicali 欢迎Barilla加入F1大家庭： “我们非常欢迎Barilla加入Formula 1 大家庭。这是一次饱含激情与传统的合作。两个品牌共享对卓越、纯正与共享非凡时刻的追求。我们期待与这位新伙伴开启精彩旅程，相信他们将为F1的激情体验增添至臻风味 。”

作为官方合作伙伴，Barilla将在赛道内外全面亮相：车迷可以在著名的Formula 1围场俱乐部（Paddock Club）及围场（Paddock）享用Barilla意面吧，全球数百万观众还将通过赛道广告、数字互动及消费者活动感受品牌魅力。

Barilla首席品类与营销官Ilaria Lodigiani对双方的合作难掩兴奋之情，她表示：“未来数年，我们期待在每个比赛周末邀请所有F1 车迷共聚餐桌，同时享受竞速激情与大快朵颐的美食。这次合作是对重要时刻的集体致敬，因为我们相信，共进美食能让陌生人亲如一家。无论是在赛道、家中还是餐桌旁，Barilla与Formula 1都将跨越体育与美食的边界，连接彼此。”

致所有F1车迷、家庭与美食爱好者：欢迎光临，盛宴已备，赛事将启，我们不见不散。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。