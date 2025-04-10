Xsolla與ALTAVA Group宣布建立策略性合作夥伴關係，將奢侈時尚智慧財產權引進遊戲世界

洛杉磯和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 電子遊戲商務領域的全球領導者Xsolla驕傲地宣布與ALTAVA Group建立新的策略性合作夥伴關係，後者是一家數位時尚與虛擬娛樂公司，脫胎於LVMH的「初創企業之家」(La Maison des Startups)計畫。據Morgan Stanley預測，受個人化需求增加、沉浸式數位環境以及基於虛擬角色的商業活動的推動，到2030年，數位時尚的市場需求可望達到500億美元。此次合作將把遊戲開發者和發行商與ALTAVA豐富的優質品牌數位時尚資產庫連結起來，並開啟將奢侈時尚智慧財產權融入遊戲體驗的可擴充且富有創意的方式。

Xsolla和ALTAVA將攜手協助開發者，透過由Xsolla提供支援的專屬線上市場，提供精心策畫的3D時尚體驗、虛擬角色客製化以及獨家品牌內容。此次合作使開發者能夠以全球知名的精品品牌為基礎實現虛擬商品的貨幣化，ALTAVA專有的3D時尚AI工具、虛擬角色系統以及在時尚和娛樂產業中可靠的合作關係為此提供了支援。

此次合作帶來了創造以頂尖娛樂和時尚智慧財產權為特色的遊戲內資產並實現其貨幣化的機會。隨後，ALTAVA將進行數位與實體的融合，借助Xsolla在全球的在地化實體活動，促成實體商品的購買。此次合作將融入ALTAVA由AI驅動的時尚科技，用於可自訂資產，以及韓流（包括韓國流行音樂、偶像和韓劇智慧財產權）娛樂元素，以充分提升全球吸引力。2025年，雙方還計畫在多個平台上展開與全球頂尖品牌的更多品牌宣傳活動及合作。

Xsolla策略長Chris Hewish表示：「ALTAVA在數位時尚方面的創新方法，與我們簡化遊戲商務流程的使命完美契合，同時也擴充了開發者和玩家的可能性。我們攜手合作，透過實現沉浸式、可擴充且真實的奢侈時尚體驗，讓遊戲更容易滿足全球玩家對於自我表達、身分認同以及頂級智慧財產權的需求。」

ALTAVA的資產組合包括3000多件經過最佳化的3D時尚資產，適用於各種遊戲、虛擬平台和不同的虛擬角色系統。這些資產代表了該集團此前與20多個頂尖奢侈和時尚品牌的專案合作成果，其中包括Balmain、Clarins、Fendi和Renault。開發者將能夠透過Xsolla的商務工具取得這些內容，並將其融入自己的遊戲中，用於虛擬角色客製化、市場列表展示以及遊戲內活動。此次合作引進了一種靈活的針對數位資產和使用者生成資產的收入分成模式。

ALTAVA Group創辦人兼執行長Andy Ku表示：「與Xsolla的這次合作加快了我們的使命，即把奢侈時尚帶入遊戲世界，這並非只是一時的新奇之舉，而是讓它成為數位文化中有意義的一部分。透過將頂級品牌智慧財產權與Xsolla強大的基礎設施相結合，我們正在為開發者、品牌和玩家創造真正的價值，開啟新的體驗、受眾群體和收入來源。」

透過此次合作，Xsolla和ALTAVA旨在擴大時尚與遊戲融合的方式，借助頂級智慧財產權、文化相關性、基於智慧財產權的數位與實體融合以及玩家驅動的創造力，實現下一代互動體驗。

如欲瞭解Xsolla和ALTAVA如何將數位時尚引進遊戲，並探索合作機會，請造訪 xsolla.pro/xsolla-altava

關於Xsolla

Xsolla是首屈一指的全球性電子遊戲商務公司，擁有一套專為電子遊戲產業設計的強大工具和服務。自2005年成立以來，Xsolla已協助數以千計各種規模的遊戲開發商和發行商在全球多個平台上提供其遊戲的融資、行銷、發布和變現服務。身為遊戲商務領域的創新領導者，Xsolla以解決全球發行、行銷和變現所固有的複雜問題為使命，協助合作夥伴觸及更多地區，創造更多收入，並與全球遊戲玩家建立良好的關係。Xsolla總部位於其誕生地加州洛杉磯，在倫敦、柏林、首爾、北京、吉隆坡、羅利、東京、蒙特婁等世界各地設有辦事處。

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關於ALTAVA

ALTAVA是一家AI時尚科技公司，脫胎於LVMH的「初創企業之家」計畫，知名投資人包括SM Entertainment、LG Electronics、Natalia Vodianova、Hyundai Department Group和Animoca Brands等。ALTAVA營運著ALTAVA AI平台，該平台使創作者能夠輕鬆為多款網路遊戲和虛擬世界建構資產。該公司也是創造虛擬體驗方面的領導者，曾與一些全球最知名的品牌合作。ALTAVA由AI驅動的技術以及在3D資產開發方面的專業知識，使其在將數位時尚體驗與實體商品相連結方面居於領先地位。

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