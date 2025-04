T&S e Klarco annunciano un nuovo stabilimento all'avanguardia ad Aviano, in Italia

TRAVELERS REST, CAROLINA DEL SUD E AVIANO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Klarco, il marchio italiano di T&S Brass, produttore di impianti idraulici per la ristorazione commerciale, è lieto di annunciare l'apertura ufficiale del suo nuovo stabilimento di produzione ad Aviano, in Italia. Questa mossa strategica consolida le attività di Klarco passando dalle cinque sedi separate nella zona industriale di San Quirino a un unico stabilimento altamente efficiente, migliorando la produttività, la sostenibilità e il benessere dei dipendenti.

Il nuovo stabilimento di Aviano si estende su 14.000 metri quadrati di spazio interno, con ulteriori aree esterne. Ospita sotto lo stesso tetto tutti gli uffici aziendali e i reparti produttivi, tra cui il magazzino centrale, l'officina meccanica, il reparto di placcatura, l'assemblaggio e la spedizione. Questo approccio centralizzato rafforza le operazioni aziendali, aumenta la capacità produttiva e migliora i tempi di commercializzazione. Situata in una posizione strategica nel nord-est dell'Italia, Aviano è collegata in maniera eccellente alle principali autostrade e lo stabilimento sarà vicino al centro cittadino, garantendo un facile accesso ai servizi per i dipendenti e i visitatori.

"Il nuovo stabilimento segna una tappa importante per Klarco. Con il consolidamento in una sola sede moderna, ci posizioniamo meglio per innovare, soddisfare la crescente domanda dei clienti e guidare il successo a lungo termine", ha dichiarato Lorida Dehara, direttrice generale di Klarco.

Il nuovo stabilimento rafforza l'impegno di Klarco nei confronti della sostenibilità e del benessere dei dipendenti. Gli investimenti previsti in energia rinnovabile, gestione dei rifiuti e riciclaggio delle risorse sono in linea con i principi ambientali, sociali e di governance, mentre le nuove iniziative rendono il luogo di lavoro più sano e sicuro. Un'area fitness dedicata promuoverà il benessere fisico e mentale, mentre le tecnologie avanzate, tra cui la gestione automatizzata delle materie prime, un magazzino verticale e sistemi robotizzati nei reparti meccanica e placcatura, miglioreranno la qualità della produzione, riducendo il lavoro manuale faticoso e migliorando l'ergonomia.

"L'apertura dello stabilimento di Aviano è in linea con l'impegno di T&S di rafforzare la nostra presenza globale e siamo orgogliosi di vedere Klarco prosperare", ha dichiarato Eva-Marie Fox, presidente e direttrice operativa di T&S.

La cerimonia ufficiale del taglio del nastro è prevista per giugno.

Informazioni su T&S Brass

T&S Brass and Bronze Works, Inc. è leader nella fornitura di soluzioni innovative per il settore della ristorazione e dell'idraulica da oltre 75 anni (ossia dal 1947), quando ha sviluppato il primo gruppo doccia. Oggi, con stabilimenti sulla costa orientale e occidentale degli Stati Uniti, a Shanghai, in Cina, e in Europa, T&S è all'avanguardia nelle iniziative ambientali, dai processi di produzione ecocompatibili allo sviluppo di prodotti pluripremiati a risparmio idrico ed energetico. T&S è tra i primi produttori di impianti idraulici commerciali ad aver ottenuto da UL la certificazione ISO 9001, la più rigorosa che un'azienda possa ricevere. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.tsbrass.com.

Informazioni su Klarco

Dal 1985 Klarco progetta e produce rubinetti, gruppi doccia, avvolgitubo automatici e accessori per le cucine professionali e il settore della ristorazione. Oggi fa parte della T&S Brass and Bronze Works, con sede negli Stati Uniti, e rappresenta una delle aziende più solide e consolidate del settore. Forte di quasi 40 anni di esperienza e ricerca tecnologica, Klarco offre al mercato europeo prodotti innovativi, affidabili e durevoli. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.klarco.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.