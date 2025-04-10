Xsolla与ALTAVA Group宣布建立战略合作伙伴关系，将奢侈时尚知识产权引入游戏世界

洛杉矶和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 视频游戏商务领域的全球领导者Xsolla自豪地宣布与ALTAVA Group建立新的战略合作伙伴关系，后者是一家数字时尚与虚拟娱乐公司，脱胎于LVMH的“初创企业之家”(La Maison des Startups)项目。据Morgan Stanley预测，受个性化需求增加、沉浸式数字环境以及基于虚拟角色的商业活动的推动，到2030年，数字时尚的市场需求预计将达到500亿美元。此次合作将把游戏开发者和发行商与ALTAVA丰富的高品质品牌数字时尚资产库联系起来，并解锁将奢侈时尚知识产权融入游戏体验的可扩展且富有创意的方式。

Xsolla和ALTAVA将携手助力开发者，通过由Xsolla提供支持的专属在线市场，提供精心策划的3D时尚体验、虚拟角色定制以及独家品牌内容。此次合作使开发者能够基于全球知名的奢侈品牌实现虚拟商品的货币化，ALTAVA专有的3D时尚AI工具、虚拟角色系统以及在时尚和娱乐行业中可靠的合作关系为此提供了支持。

此次合作带来了创造以领先娱乐和时尚知识产权为特色的游戏内资产并实现其货币化的机会。随后，ALTAVA将进行数字与实体的融合，借助Xsolla在全球范围内的本地化实体活动，促成实体商品的购买。此次合作将融入ALTAVA由AI驱动的时尚技术，用于可定制资产，以及韩流（包括韩国流行音乐、偶像和韩剧知识产权）娱乐元素，以最大限度地提升全球吸引力。2025年，双方还计划在多个平台上开展与全球领先品牌的更多品牌宣传活动及合作。

Xsolla首席战略官Chris Hewish表示：“ALTAVA在数字时尚方面的创新方法，与我们简化游戏商务流程的使命完美契合，同时也拓展了开发者和玩家的可能性。我们携手合作，通过实现沉浸式、可扩展且真实的奢侈时尚体验，让游戏更容易满足全球玩家对于自我表达、身份认同以及高端知识产权的需求。”

ALTAVA的资产组合包括3000多件经过优化的3D时尚资产，适用于各种游戏、虚拟平台和不同的虚拟角色系统。这些资产代表了该集团此前与20多个领先奢侈和时尚品牌的项目合作成果，其中包括Balmain、Clarins、Fendi和Renault。开发者将能够通过Xsolla的商务工具获取这些内容，并将其融入自己的游戏中，用于虚拟角色定制、市场列表展示以及游戏内活动。此次合作引入了一种灵活的针对数字资产和用户生成资产的收入分成模式。

ALTAVA Group创始人兼首席执行官Andy Ku表示：“与Xsolla的这次合作加速了我们的使命，即把奢侈时尚带入游戏世界，这并非只是一时的新奇之举，而是让它成为数字文化中有意义的一部分。通过将高端品牌知识产权与Xsolla强大的基础设施相结合，我们正在为开发者、品牌和玩家创造真正的价值，解锁新的体验、受众群体和收入来源。”

通过此次合作，Xsolla和ALTAVA旨在拓展时尚与游戏融合的方式，借助高端知识产权、文化相关性、基于知识产权的数字与实体融合以及玩家驱动的创造力，实现下一代互动体验。

如需了解Xsolla和ALTAVA如何将数字时尚引入游戏，并探索合作机会，请访问 xsolla.pro/xsolla-altava

关于Xsolla

Xsolla是一家全球领先的视频游戏商务公司，提供专为游戏行业设计的强大而全面的工具和服务。自2005年成立以来，Xsolla已帮助数千家不同规模的游戏开发商和发行商在全球范围内及跨多个平台进行融资、推广、发布游戏并实现盈利。作为游戏商务领域的创新领导者，Xsolla的使命是解决全球发行、营销和盈利中固有的复杂问题，帮助合作伙伴覆盖更多地区、创造更多收入并与全球玩家建立联系。Xsolla总部位于美国加利福尼亚州洛杉矶，并在伦敦、柏林、首尔、北京、吉隆坡、罗利、东京、蒙特利尔及全球多个城市设有办事处。

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关于ALTAVA

ALTAVA是一家AI时尚科技公司，脱胎于LVMH的“初创企业之家”项目，知名投资者包括SM Entertainment、LG Electronics、Natalia Vodianova、Hyundai Department Group和Animoca Brands等。ALTAVA运营着ALTAVA AI平台，该平台使创作者能够轻松为多款网络游戏和虚拟世界构建资产。该公司也是创造虚拟体验方面的领导者，曾与一些全球最知名的品牌合作。ALTAVA由AI驱动的技术以及在3D资产开发方面的专业知识，使其在将数字时尚体验与实体商品相连接方面处于领先地位。

如需了解更多信息，请访问 altava.com

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