Wrike se lance dans la collaboration visuelle avec l’intégration de Klaxoon, pour une offre encore plus complète

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Wrike, la plateforme intelligente de gestion du travail annonce aujourd’hui l’intégration de Klaxoon, la plateforme leader de la collaboration visuelle, au sein de son écosystème, seulement 70 jours après son acquisition. Désormais, Klaxoon s'intègre de manière fluide à l'expérience de work management, enrichie par l'IA, de Wrike ; réunissant des fonctionnalités avancées de tableau blanc, ateliers interactifs, exécution de workflows et de gestion de projet au sein d'une expérience unifiée.

Grâce à cette intégration, les équipes peuvent naviguer facilement entre la phase d’idéation dans Klaxoon et les workflows structurés dans Wrike, concrétisant leurs idées tout en préservant la dynamique, l'efficacité, et la fluidité de la collaboration. Au-delà des tableaux blancs, l'intégration de cette plateforme permet une collaboration visuelle, un alignement stratégique, une exécution à grande échelle, le tout dans Wrike.

Cette combinaison puissante redéfinit le travail d’équipe en transformant les idées en plans d’action, puis en résultats, grâce à des workflows intelligents et à des fonctionnalités de collaboration visuelle fluides. Wrike devient ainsi la première plateforme de gestion du travail à offrir une expérience de collaboration visuelle pleinement intégrée, où le brainstorming, l'idéation, la planification stratégique et l'exécution ne font plus qu’un. Il s'agit d'une avancée majeure pour les entreprises cherchant à favoriser une collaboration dynamique entre travail créatif et gestion organisée du travail.

« Ce ne sont pas les idées qui font les entreprises, mais leur exécution. Pourtant, tout projet commence par une idée », déclare Thomas Scott, PDG de Wrike. « C’est pourquoi nous réinventons la collaboration. En combinant les outils de collaboration visuelle de Klaxoon aux workflows intelligents de Wrike, nous donnons aux équipes les moyens de concrétiser leurs idées ; qu’il s’agisse d’un responsable marketing préparant un brief, d’une équipe de consulting lançant un projet client, ou de dirigeants alignant leurs OKR. Voici le futur du travail. »

Libérez la puissance de la collaboration

Avec cette intégration, les utilisateurs de Wrike et Klaxoon peuvent désormais :

Ajouter des idées Klaxoon à Wrike en seulement quelques clics, pour exécuter facilement les actions identifiées lors de sessions de brainstorming

Importer des tâches Wrike vers des Boards Klaxoon, générant ainsi des tableaux blancs infinis pour réaliser des mind mappings, prioriser et planifier les tâches de manière collaborative, et aligner les parties prenantes.

Accéder à leurs Boards Klaxoon depuis Wrike ou les joindre directement à leurs tâches, offrant ainsi un espace de travail visuel partagé pour l’idéation et le suivi

Les éléments Wrike et les idées Klaxoon sont instantanément synchronisés dès qu'ils sont mis à jour d’un côté ou de l’autre, offrant une visibilité et un accès en temps réel sur les deux plateformes. Fini les blocages et les pertes de productivité liés aux outils non connectés.

Conçue pour les entreprises, portée par l’intelligence

Pensée pour les grandes entreprises, cette intégration est sécurisée, flexible et peut être déployée à l’échelle de l’entreprise. Compatible avec Google Meet, Microsoft Teams et Zoom, elle permet aux équipes de collaborer en temps réel, où qu’elles soient. En combinant la solution Work Intelligence® de Wrike aux outils d'IA visuels de Klaxoon, les entreprises peuvent collaborer, prendre des décisions et mener à bien leurs projets plus intelligemment et plus rapidement.

« Pour moi, ce qui est génial dans l’intégration Wrike et Klaxoon, c’est la possibilité de rapprocher nos équipes, qu’elles soient au bureau, connectées à distance ou de façon hybride », confie Ali Moses, responsable de l'amélioration des processus chez Varsity Yearbook.

Conçue pour la croissance, alignée sur la stratégie

Le marché de la collaboration visuelle est en plein essor, porté par les modèles de travail à distance et hybrides, la transformation digitale des entreprises et la dynamique des équipes internationales, qui favorisent son adoption. L'intégration fluide de Klaxoon au sein de la gamme de produits Wrike fait de cette dernière la seule solution d'entreprise capable d'allier l'idéation visuelle à des workflows structurés. Elle permet d'améliorer la productivité et l'engagement des clients tout en augmentant les revenus grâce à la réduction des délais de commercialisation et des projets. Elle permet également d’optimiser l'alignement entre les équipes, et de limiter la multiplication des outils et de la fatigue associée.

Essayez dès maintenant

L'intégration Wrike et Klaxoon est désormais disponible pour les utilisateurs de Klaxoon et Wrike bénéficiant d’une licence pro payante sur chacune des deux plateformes et ayant accepté les conditions d'utilisation de l'intégration. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.wrike.com/fr/wrike-klaxoon/.

À propos de Wrike

Wrike est un éditeur logiciel, leader dans les solutions de gestion de projet. Présent aux USA, EMEA et APAC, plus de 20 000 clients à travers le monde utilisent déjà Wrike pour fluidifier leurs workflows. Avec une intelligence, une polyvalence, une flexibilité, une évolutivité et une sécurité inégalées, Wrike est la plateforme intelligente de gestion du travail où chacun peut construire, connecter, automatiser et faire évoluer des processus, afin que le travail se déroule sans contraintes. Découvrez comment gagner en productivité sur www.wrike.com.