Xsolla ja kontsern ALTAVA teatavad strateegilisest partnerlusest luksusmoe intellektuaalse vara toomiseks mängimismaailma

Videomängukaubanduse ülemaailmne liider Xsolla teatab uhkustundega uuest strateegilisest partnerlusest programmis LVMH La Maison des Startups tuule tiibadesse saanud digitaalse moe ja virtuaalse meelelahutuse kontserniga ALTAVA. Morgan Stanley kohaselt peaks nõudlus digitaalse moe järele kasvama aastaks 2030 kuni 50 miljardi USA dollarini, põhinedes üha kasvaval isikupärastamisel, kaasahaaravatel digikeskkondadel ja avataripõhisel kaubandusel. Koostöö kahe ettevõtte vahel ühendab mängude arendajad ja avaldajad ALTAVA mahuka kõrgekvaliteetsete kaubamärgistatud digimoeartiklite kataloogiga, avades sellega skaleeritavad ja loovad võimalused luksusmoe intellektuaalse vara integreerimiseks mängukogemusse.

Xsolla ja ALTAVA võimaldavad ühiselt arendajatel läbi spetsiaalse Xsollal põhineva veebipoe pakkuda hoolikalt valitud moeelamusi, avataride kohandamist ja eksklusiivset kaubamärgistatud sisu. Partnerlus võimaldab arendajatel müüa ülemaailmsetel luksusbrändidel põhinevaid virtuaalkaupu, mida toetavad ALTAVAL-e kuuluvad 3D moe AI-tööriistad, avatarisüsteemid ja usaldusväärsed suhted moe- ja meelelahutustööstuses.

Partnerlus liidab omavahel võimalused mängusiseste varade, kuhu kuuluvad juhtivad meelelahutuse ja moe intellektuaalsed omandid, loomiseks ja nendega kauplemiseks. Sellele järgneb ALTAVA digitaalselt-füüsilisele integreerimine, mis võimaldab füüsiliste kaupade ostmist läbi Xsolla abil kohapealsete füüsiliste aktiveerimiste üle terve maailma. Koostöö hõlmab ALTAVA AI-toega moetehnoloogia kasutamist kohandatavate varade ja K-laine (kuhu kuuluvad K-pop, iidolid ja K-draama intellektuaalsed omandid) meelelahutuselementide jaoks nende ülemaailmse populaarsuse maksimeerimisel. Kogu 2025. aasta vältel on plaanitud mitmetel platvormidel juhtivate ülemaailmsete kaubamärkidega täiendavate bränditud kampaaniate ja koostöö läbiviimine.

Xsolla strateegiajuht Chris Hewish sõnas: „ALTAVA innovaatiline lähenemine digitaalsele moele täiendab suurepäraselt meie missiooni, mille eesmärgiks on mängukaubanduse lihtsustamine ja samal ajal nii arendajate kui mängijate võimaluste laiendamine. Ühiselt muudame me mängude jaoks lihtsamaks, kuidas kasutada ära ülemaailmset vajadust eneseväljendamise, identiteedi ja kvaliteetse intellektuaalse omandi järele, võimaldades kaasahaaravaid, skaleeritavaid ja autentseid luksusmoe kogemusi.”

ALTAVA portfelli kuulub üle 3000 3D moeartikli, mida on optimeeritud mängudes, virtuaalsetel platvormidel ja erinevates avatarisüsteemides kasutamiseks. Nimetatud artiklid kujutavad endast varasemaid koostööprojekte enam kui 20 juhtiva luksus- ja moebrändiga, mille hulgast võib leida selliseid tuntud nimesid, nagu Balmain, Clarins, Fendi ja Renault. Xsolla kommertstööriistad võimaldavad arendajatel pääseda juurde sellele sisule ja integreerida seda avataride kohandamiseks, kauplemiskoha nimekirjadesse lisamiseks ja mängusisestesse sündmustesse integreerimiseks oma mängudesse. Koostöö raames võetakse digitaalsete ja kasutaja loodud varade puhul kasutusele paindlik tulude jagamise mudel.

Kontserni ALTAVA rajaja ja tegevjuht Andy Ku ütles: „Koostöö Xsollaga kiirendab meie missiooni, mille eesmärgiks on luksuse toomine mängimismaailma mitte kui midagi uudset, vaid kui loomulikku osa digitaalsest kultuurist. Ühendades tippkaubamärkide intellektuaalse vara Xsolla võimsa taristuga, loome arendajate, kaubamärkide ja mängijate jaoks tõelist väärtust, avades uusi kogemusi, auditooriume ja tuluallikaid.“

Koostöö abil soovivad Xsolla ja ALTAVA laiendada moe ja mängude lõimumist, võimaldades järgmist põlvkonda interaktiivseid elamusi, mis toetub kvaliteetsele intellektuaalsele omandile, kultuurilisele olulisusele, intellektuaalsel omandil põhinevale digitaalse-füüsilise integratsioonile ja mängija loovusele.

Xsolla teave

Xsolla on maailma juhtiv videomängukaubanduse ettevõtte, millel on tugev vallik just selle valdkonna jaoks loodud tööriistu ja teenuseid. Alates oma loomisest aastal 2005 on Xsolla aidanud tuhandetel erineva suurusega mänguarendajatel ja -avaldajatel üle maailma ning erinevatel platvormidel rahastada, turustada ja avaldada mänge ning need teenima panna. Mängukaubanduse innovaatilise liidrina on Xsolla missiooniks lahendada ülemaailmse levitamise, turustamise ja monetiseerimisega seotud loomuomaseid keerukusi, et aidata meie partneritel jõuda uute turgudeni, tekitada rohkem käivet ja luua suhteid mängijatega kõikjal maailmas. Ettevõtte peakorter ja juriidiline asukoht on Californias Los Angeleses ning ettevõtte kontorid asuvad Londonis, Berliinis, Seoulis, Pekingis, Kuala Lumpuris, Raleigh's, Tokyos, Montrealis ja mitmetes linnades üle maailma.

ALTAVA teave

ALTAVA on AI moetehnoloogia ettevõte, mis sai tuule tiibadesse programmis LVMH La Maison des Startups ning millel on mitmeid märkimisväärseid investoreid, nagu SM Entertainment, LG Electronics, Natalia Vodianova, Hyundai Department Group, Animoca Brands jpt. ALTAVA käitab ALTAVA AI platvormi, mis annab loojatele võimaluse luua arvukatele veebimängudele ja virtuaalmaailmadele lihtsalt erinevaid varasid. Samuti on ettevõte liider virtuaalelamuste loomisel, olles teinud koostööd osade maailma enim tuntud kaubamärkidega. ALTAVA AI-põhine tehnoloogia ja oskusteave 3D-varade arendamisel seavad ettevõtte digitaalse moekogemuse ja füüsilise kaubanduse ühendamise pioneeride hulka.

