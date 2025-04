A Merz Aesthetics® anuncia Salma Hayek Pinault como a primeira Embaixadora Global da Marca Ultherapy PRIME, a Plataforma da Próxima Geração para Tratamentos Não Cirúrgicos de Elevação e Esticamento da Pele

RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--A Merz Aesthetics® , a maior empresa de estética médica do mundo, tem o orgulho de anunciar a atriz, realizadora e produtora de renome mundial, Salma Hayek Pinault, como a primeira embaixadora global da marca Ultherapy PRIME.

Redefinindo o futuro da estética médica, o Ultherapy PRIME é uma plataforma avançada de ultrassons microfocados para um lifting e esticamento da pele personalizado e não invasivo.1,2 Destina-se a levantar e esculpir a pele da parte superior do rosto, da parte inferior do rosto, do pescoço e do decote.1 É necessária apenas uma sessão, não tem tempo de inatividade e proporciona resultados que podem durar até um ano ou mais.1-3

Com o seu compromisso inabalável para com a autenticidade, Salma Hayek Pinault confia em Ultherapy PRIME para um lifting personalizado e de aspeto natural, com resultados que podem durar até um ano ou mais.1-3 Esta colaboração reflete uma crença partilhada na capacitação das pessoas para terem o melhor aspeto e se sentirem melhor, de modo a aumentar a confiança em todo o mundo.

Salma Hayek Pinault é uma atriz altamente aclamada, nomeada para os Óscares da Academia e realizadora vencedora de um Emmy, também célebre pelo seu trabalho como produtora. Defende apaixonadamente causas que se alinham com os seus valores e crenças fundamentais e há muito que apoia várias organizações sem fins lucrativos importantes. Sendo uma forte defensora da autoexpressão autêntica e da boa aparência em qualquer idade, encoraja os outros a adotarem tratamentos que realcem as suas caraterísticas naturais.

“O autocuidado é essencial. Os anos no ecrã ensinaram-me a abraçar a minha viagem e a procurar tratamentos que realcem a minha beleza natural” afirmou Salma Hayek Pinault. “Ultherapy PRIME aumenta a minha produção de colagénio e elastina exatamente onde preciso*, dando-me um lifting duradouro**, de aspeto natural. É não-invasivo, demora apenas uma sessão e não tem tempo de inatividade. É o futuro da beleza, e é por isso que não consigo parar de falar sobre ele.”1-3,6

A plataforma Ultherapy PRIME é a evolução de Ultherapy®, que foi reconhecido como o Padrão de Ouro no levantamento e esticamento não invasivos da pele.2Com base no legado de resultados comprovados e de aspeto natural da Ultherapy®, o Ultherapy PRIME redefine o futuro do lifting e esticamento não cirúrgico da pele, combinando de forma única uma plataforma avançada de ultrassons microfocados com imagens vívidas em tempo real.1 Estes avanços promovem um lifting personalizado, mais seguro e eficaz, que pode durar até um ano ou mais, estando associado a uma pele de aspeto mais jovem.1-5

Desde o seu lançamento em setembro de 2024, o Ultherapy PRIME já foi aprovado em mais de 80% dos nossos mercados-alvo, estando previstas mais aprovações em 2025.***

“Estamos orgulhosos e entusiasmados com o recente lançamento do Ultherapy PRIME, a nossa plataforma de próxima geração para o lifting e o esticamento não invasivos da pele e um testemunho do nosso compromisso inabalável em fornecer inovações significativas aos nossos clientes”, afirmou Bob Rhatigan, CEO da Merz Aesthetics® . “À medida que continuamos a expandir a presença global deste lançamento, estamos entusiasmados por colaborar com Salma Hayek Pinault como a primeira embaixadora global da marca Ultherapy PRIME. Na Merz Aesthetics® capacitamos as pessoas a abraçar a sua beleza única com confiança, e a nossa colaboração com Salma Hayek Pinault personifica de forma convincente este objetivo”.

Para saber mais e encontrar um fornecedor perto de si, visite Ultherapy.com. Siga @Ultherapy no Instagram para saber as últimas novidades de Ultherapy PRIME e Hayek Pinault.

Sobre a Merz Aesthetics®

A Merz Aesthetics® é uma empresa de estética médica com uma longa história de capacitação de profissionais de saúde, pacientes e funcionários para viverem todos os dias com confiança. O nosso objetivo é ajudar as pessoas em todo o mundo a parecerem, sentirem e viverem como a melhor versão de si próprias - seja qual for a sua definição. Clinicamente comprovada, a sua carteira de produtos inclui injetáveis e dispositivos concebidos para satisfazer as necessidades de cada paciente. Sendo uma empresa familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics® é conhecida por criar ligações únicas com clientes que se sentem como família. A sede mundial da Merz Aesthetics® é em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 90 países em todo o mundo. Também faz parte do Grupo Merz, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com.

Sobre a Ultherapy®

O procedimento não invasivo Ultherapy® destina-se à escultura dermatológica e ao levantamento da derme na parte superior do rosto, na parte inferior do rosto, no pescoço e no decote. Os efeitos secundários mais comuns registados nos ensaios clínicos foram vermelhidão, inchaço, dor e efeitos nervosos transitórios. Os efeitos adversos registados na vigilância pós-comercialização estão disponíveis nas Instruções de Utilização (IFU). Consulte as instruções de utilização para obter informações sobre o produto.

* O alvo exato da profundidade da pele ocorre devido à visualização em tempo real

** dura até um ano ou mais

***O Ultherapy PRIME não está atualmente disponível na China, Índia, Azerbaijão, Rússia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Peru, Uruguai, Iraque, Israel, Jordânia, Líbano

Referências:

Ulthera® Instruções de utilização. Fabi SG, Joseph J, Sevi J, Green JB, Peterson JD. Optimizing patient outcomes by customizing treatment with microfocused ultrasound with visualization: gold standard consensus guidelines from an expert panel.J Drugs Dermatol . 2019;18(5):426-432. Werschler WP, Werschler PS. Longterm efficacy of micro-focused ultrasound with visualization for lifting and tightening lax facial and neck skin using a customized vectoring treatment method. J Clin Aesthet Dermatol. 2016;9(2):27-33. Pavicic T, Ballard JR, Bykovskaya T, et al. Microfocused ultrasound with visualization: consensus on safety and review of energy-based devices. J Cosmet Dermatol . 2022;21(2):636-647. Goldie K, Kerscher M, Fabi SG, Hirano C, Landau M, Lim TS, Woolery-Lloyd H, Mariwalla K, Park JY, Yutskovskaya Y. Skin Quality - A Holistic 360° View: Consensus Results. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2021 Jun 14;14:643-654. DDI: 10.2147/CCID.S309374. PMID: 34163203; PMCID: PMC8214518. Marquardt K, Hartmann C, Wegener F, Park JY, Halbert D, Hsu S, Hengl T. Microfocused Ultrasound With Visualization Induces Remodeling of Collagen and Elastin Within the Skin. J Cosmet Dermatol. 2025 Jan;24(1):e16638

© 2025 Ulthera, Inc. Todos os direitos reservados. MERZ AESTHETICS® é uma marca comercial e/ou marca comercial registada da Merz Pharma GmbH & Co. KGaA nos E.U.A. e/ou noutros países. ULTHERA, ULTHERAPY e ULTHERAPY PRIME são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas da Ulthera, Inc. nos EUA e/ou em alguns outros países.

Várias caraterísticas do Sistema ULTHERA® estão abrangidas por patentes americanas identificadas em https://merzaesthetics.com/patents/. Foram emitidas ou publicadas, ou estão pendentes, outras patentes americanas e internacionais sobre as quais a Ulthera, Inc. tem direitos.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.