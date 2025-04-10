Perma-Pipe International Holdings, Inc.,宣布在美洲和中东及北非地区获得新项目订单

得克萨斯州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) 今日宣布在美洲及中东和北非（MENA）地区斩获多个项目，总价值超2700万美元。

这些项目将采用Perma-Pipe的防腐涂层技术及XTRU-THERM®保温系统，该系统是一种喷涂聚氨酯泡沫外覆高密度聚乙烯护套。

在加拿大西部和阿联酋油气市场斩获多项防腐涂层服务订单

在美国及沙特阿拉伯数据中心与工业扩建项目中，斩获多项双壁防护及预保温管道系统订单

Perma-Pipe美洲区高级副总裁Marc Huber表示，“赢得这些重大项目反映了市场对Perma-Pipe解决方案日益增长的需求。数据中心行业的扩张、制药及工业领域投资增加，以及中游能源项目的发展，共同推动了这一需求。”

公司总裁Saleh Sagr指出：“新订单的持续涌入和不断扩大的储备订单，充分体现了客户对我们产品与服务的信任。战略性的产品多元化和地域拓展对驱动业务增长、开拓新市场及保障长期成功至关重要。”

首席执行官David Mansfield评论道：“我们对这些新订单倍感振奋，它们不仅是公司发展的关键里程碑，更为明年已强劲的储备订单再添助力。这些项目既彰显了我们解决方案的竞争力，也在战略层面巩固了市场地位。我们相信，赢得这些订单将推动公司持续增长并取得成功，进一步强化我们作为行业标杆的声誉。”

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. （Nasdaq：PPIH，简称“Perma-Pipe”或“公司”）是预保温管道及泄漏监测系统的全球领先企业，业务覆盖油气、区域供冷供热等领域。公司凭借深厚的工程与制造经验，解决与安全高效运输多种流体有关的复杂难题。Perma-Pipe总计在六个国家的十四个地点开展业务。

前瞻性声明

本新闻稿中包含的某些声明和其他信息使用了前瞻性术语，这些声明和信息构成《1933年证券法》（修订版）第27A条和《1934年证券交易法》（修订版）第21E条所指的 "前瞻性声明"，并受该法规定的安全港保护，包括但不限于有关公司未来预期业绩和运营的声明。 这些声明应被视为受公司运营和商业环境中存在的许多风险和不确定因素的影响。这些风险和不确定因素包括但不限于以下方面： (i) 冠状病毒（"COVID-19"）对公司经营业绩、财务状况和现金流的影响； (ii) 石油和天然气价格的波动及其对公司产品客户订单量的影响；(iii) 公司履行其信贷安排中所有契约条款的能力；(iv) 公司偿还债务和续延即将到期的国际信贷安排的能力； (v) 公司有效执行战略计划、实现盈利和正现金流的能力； (vi) 全球经济疲软和波动的影响； (vii) 钢材价格的波动以及公司通过提高产品价格来抵消钢材价格上涨的能力； (viii) 公司产品的订单接收、执行、交付和验收时间； (ix) 使用公司产品的政府项目支出减少，以及公司的非政府客户在流动性和获得资本资金方面面临的挑战； (x) 公司就大额合同的进度账单安排进行成功谈判的能力； (xi) 现有竞争对手的掠夺性定价以及新竞争对手进入公司经营的市场； (xii) 公司以优惠价格购买原材料并与供应商保持良好关系的能力； (xiii) 公司生产无潜在缺陷产品的能力，以及向可能向公司提供有缺陷材料的供应商追偿的能力； (xiv) 公司储备订单的减少或取消； (xv) 公司收取与中东项目有关的应收账款的能力； (xvi) 与公司国际业务运营有关的风险和不确定性；(xvii) 公司吸引和留住高级管理人员和关键员工的能力； (xviii) 公司实现增长计划预期效益的能力； (xix) 公司解读税收法规变化的能力； (xx) 公司利用其净经营亏损结转的能力；(xxi) 因公司采用完工百分比法确认收入时估算不准确，导致先前确认的收入和利润发生逆转。 (xxii) 公司未能建立和维护有效的财务报告内部控制； 以及 (xxiii) 网络安全威胁对公司信息技术系统的影响。请股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性声明时仔细考虑这些因素，并注意不要过分依赖这些前瞻性声明。 本新闻稿中的前瞻性表述仅截至本新闻稿发布之日，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新任何前瞻性表述的义务。有关可能影响我们业绩的因素的更多详细信息，请通过https://www.sec.gov 以及我们网站的 "投资者中心 "部分 ( http://investors.permapipe.com参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件。

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