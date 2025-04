IFF inaugura un centro di innovazione all'avanguardia sugli agrumi in Florida

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF) ha annunciato oggi l'apertura del centro di innovazione sugli agrumi a Lakeland, in Florida, in collaborazione con il Politecnico della Florida. Questa struttura di 30.000 piedi quadrati (circa 2.787 metri quadrati) comprende capacità all'avanguardia nella ricerca botanica, sfruttando l'esperienza di LMR by IFF negli ingredienti naturali, nella lavorazione, nell'analisi e nella creazione di prodotti per profumo e gusto, e include una sala immersiva digitale a 360 gradi. Progettato tenendo conto della sostenibilità, il centro offre opportunità di lavoro nei settori della ricerca, dell'esperienza del cliente, delle forniture e delle operazioni.

