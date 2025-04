Go Reply premiata da Google Cloud come Partner dell'anno 2025 per la country UK/IE

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Go Reply, la società del Gruppo Reply specializzata nell'implementazione di architetture di piattaforme cloud e nella creazione di soluzioni cloud-based con Google Cloud, è stata premiata per il secondo anno da Google Cloud come Google 2025 Partner of the Year nella categoria Country - UK/IE.

Questo premio evidenzia l'esperienza di Go Reply nell'ecosistema Google Cloud e la sua capacità di aiutare i clienti a integrare soluzioni cloud-native che favoriscono la scalabilità e l'efficienza. Grazie a un’esperienza consolidata in progetti complessi di migrazione, modernizzazione, sicurezza, advanced analytics con intelligenza artificiale e sviluppo di applicazioni di nuova generazione, Go Reply consente alle aziende di tutti i settori di sfruttare le tecnologie avanzate di Google Cloud, generando nuovo valore di business e massimizzando il potenziale di innovazione del cloud.

“I Google Cloud’s Partner Awards riconoscono i partner che hanno creato un valore concreto per i clienti, grazie alla capacità di creare soluzioni innovative e a un elevato livello di competenza”, ha dichiarato Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem, Google Cloud. “Siamo orgogliosi di annunciare Go Reply come vincitore del Google Cloud Partner Award 2025 e di premiare il suo contributo nel promuovere il successo dei clienti nell’ultimo anno”.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ricevere ancora una volta un prestigioso riconoscimento da Google Cloud, che testimonia la continua crescita e l’evoluzione delle competenze di Go Reply e dei suoi team. Grazie alla consolidata partnership con Google Cloud, Go Reply continua a offrire servizi di altissimo livello, supportando i clienti nell’accelerare il proprio percorso di trasformazione digitale, favorendo l’innovazione e contribuendo attivamente allo sviluppo dell’ecosistema Google Cloud”.

Go Reply supporta le aziende di ogni settore nell’affrontare esigenze operative e strategiche sempre più complesse, sviluppando soluzioni di intelligenza artificiale generativa su Google Cloud. Questa competenza si concretizza in applicazioni come un’interfaccia conversazionale per l’accesso ai dati tecnici nel settore del lusso, un motore di ricerca per documenti legali basato su Vertex AI e una piattaforma centralizzata di AI per il comparto assicurativo. Soluzioni che testimoniano la capacità di Go Reply di guidare l’innovazione, migliorare l’efficienza e favorire l’automazione intelligente.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e implementazione di soluzioni basate su nuovi canali di comunicazione e media digitali. Come network di aziende altamente specializzate, Reply supporta i principali gruppi industriali europei nei settori delle telecomunicazioni e dei media, dell'industria e dei servizi, delle banche e delle assicurazioni e del settore pubblico nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell'AI, del cloud computing, dei media digitali e dell'internet delle cose. I servizi offerti da Reply comprendono: consulenza, system integration e servizi digitali. www.reply.com

Go Reply

Go Reply è uno dei principali specialisti di Google Cloud, che consente alle aziende di innovare attraverso l'AI, l'AI generativa, i dati e gli analytics, la sicurezza, le piattaforme di dati e la modernizzazione delle infrastrutture e delle app. Partner di Google Cloud all'interno della rete globale Reply, Go Reply offre soluzioni cloud-native che migliorano la scalabilità, l'efficienza e l'intelligenza. Grazie alla sua esperienza nella migrazione al cloud, nella modernizzazione, nell'AI-driven analytics, nelle piattaforme dati sicure e nelle applicazioni di nuova generazione, l'azienda aiuta le imprese di tutti i settori a sfruttare le tecnologie avanzate di Google Cloud per sbloccare nuovo valore, rafforzare la sicurezza e accelerare la trasformazione digitale. www.go-reply.com