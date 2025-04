IFF inaugure le Citrus Innovation Center dernier cri en Floride

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE : IFF) a annoncé aujourd’hui l’ouverture du Citrus Innovation Center à Lakeland, en Floride, en partenariat avec la Florida Polytechnic University. Cette installation de 30 000 pieds carrés comprend des capacités de pointe en matière de recherche botanique tirant parti de l’expertise d’IFF en matière d’ingrédients naturels, de traitement, d’analyse, de création de produits pour le parfum et le goût, et comprend une salle d’immersion numérique à 360 degrés. Conçu dans un souci de durabilité, le centre offre des possibilités d’emploi dans les domaines de la recherche, de l’expérience client, de l’approvisionnement et des opérations.

« Les agrumes sont essentiels à nos créations olfactives et gustatives et présentent un énorme potentiel d’innovation pour l’ensemble de nos activités », déclare Erik Fyrwald, directeur général d’IFF. « Le Citrus Innovation Center incarne notre dévouement inébranlable à l’innovation et notre engagement à créer des partenariats externes durables qui nous aident à apporter des solutions de pointe à nos clients tout en faisant plus de bien aux gens et à la planète. »

Le Citrus Innovation Center se concentrera sur les applications dans les domaines de l’alimentation et des boissons, de la parfumerie fine, des soins corporels et de l’entretien des tissus et ménager. Équipés de technologies de pointe, les clients d’IFF peuvent anticiper le développement rapide de produits, explorer les applications innovantes des agrumes et effectuer des tests de produits avancés. Le centre est conçu pour favoriser les partenariats de collaboration et d’innovation, conformément à la culture et aux valeurs d’IFF. En outre, le centre bénéficie d’un accès direct aux meilleurs experts de l’industrie, aux universités et aux capacités de prototypage sur site, ce qui permet de proposer des solutions personnalisées. Le centre, qui emploie une quarantaine de personnes, offre des possibilités d’expansion, de rotation des postes, de développement professionnel et de formation, ouvrant ainsi la voie à la croissance et à l’innovation futures.

« L’ouverture du Citrus Innovation Center d’IFF sur notre campus marque une étape décisive pour Florida Poly, en lançant un partenariat audacieux qui stimulera la recherche de pointe et créera des opportunités de transformation pour nos étudiants et nos professeurs », déclare Devin Stephenson, président de la Florida Polytechnic University. « Cette puissante collaboration accélérera les découvertes et les avancées technologiques dans l’industrie des arômes et des parfums, tout en marquant le début d’un parc de recherche qui alimentera l’innovation et la croissance économique. »

Le souci du détail est au cœur de la conception du bâtiment. Son expression architecturale unique, combinée à la vue sur le campus et la nature environnante, complète l’objectif du centre de minimiser son empreinte environnementale. Les principales caractéristiques de durabilité incluent la certification LEED argent, un système solaire qui couvre la totalité de la demande d’électricité du site, l’utilisation d’eau de puits et d’eau recyclée pour l’irrigation, des processus d’économie d’énergie et un programme de recyclage complet en partenariat avec Recycling Services of Florida.

