Merz Aesthetics® 宣布，Salma Hayek Pinault 成为Ultherapy PRIME® （新一代非手术皮肤提拉治疗平台）首位全球品牌大使

北卡罗来纳州罗利--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球最大的专业医疗美容企业

Merz Aesthetics®荣幸宣布，世界著名女演员、导演兼制片人Salma Hayek Pinault将出任Ultherapy PRIME的首位全球品牌大使。

Ultherapy PRIME 作为一款先进的微聚焦超声平台，能够实现个性化、非侵入性的皮肤提拉，重新定义了医学美容的未来。1,2该产品已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准，可用于提拉颈部、下巴下和眉毛处的皮肤，以及平滑肩颈部位的线条和皱纹。1仅需一次治疗即可获得明显效果，无需恢复期，效果可持续一年或更长时间。1-3

Hayek Pinault始终坚守对保持真实自我的承诺，她信赖Ultherapy PRIME能带来个性化且自然的提拉效果，并且其效果可持续一年或更长时间。1-3此次合作体现了双方共同的信念，即赋予个人力量，帮助他们展现与感受最佳状态，从而在全球范围内提升人们的自信。

Hayek Pinault是一位备受赞誉的女演员。她曾获得奥斯卡奖提名，并凭借导演作品斩获艾美奖，同时她作为制片人的工作也备受赞誉。她积极倡导与自己核心价值观和信仰相符的事业，并长期支持多家领先的非营利组织。作为真实自我表达和在任何年龄都保持良好状态的坚定倡导者，她鼓励人们接受能提升其自然特征的治疗。

Hayek Pinault说道：“自我护理至关重要。多年的荧幕生涯让我学会了接受自己的历程，并寻求能提升自然美的方法。Ultherapy PRIME能在我需要的地方促进胶原蛋白和弹性蛋白的生成，让我拥有持久*、自然的提拉效果。它是非侵入性的，只需要一次治疗，并且无需恢复期。它是美容的未来，因此我忍不住要为它做宣传。”1-3,6

Ultherapy PRIME平台是Ultherapy®的升级版，而Ultherapy®已被公认为非侵入性皮肤提拉的黄金标准。2Ultherapy PRIME建立在Ultherapy®经过验证的、自然效果的传统之上，通过将先进的微聚焦超声平台与生动的实时成像独特结合，重新定义了非手术皮肤提拉技术的未来。1这些技术进步推动了安全有效、个性化的提拉效果，并且其效果可持续一年或更长时间，同时还可带来更健康、更年轻的肌肤状态。1-5

自2024年9月推出以来，Ultherapy PRIME已在超过80%的目标市场中获得批准，预计2025年还将获得更多批准。**

Merz Aesthetics®首席执行官Bob Rhatigan说道：“我们对最近推出的Ultherapy PRIME感到自豪和兴奋，这是我们的下一代非侵入性皮肤提拉平台，也是我们坚定不移地致力于为客户提供有意义的创新的证明。随着我们继续扩大此次推出的产品的全球影响力，我们很高兴能与Hayek Pinault合作，成为Ultherapy PRIME的首位全球品牌大使。在Merz Aesthetics®，我们鼓励个人自信地展现自己的独特之美，而我们与Hayek Pinault的合作有力地体现了这一宗旨。”

如需了解更多信息，并寻找您附近的产品提供商，请访问Ultherapy.com。在Instagram上关注@Ultherapy，获取来自Ultherapy PRIME和Hayek Pinault的最新消息。

关于Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics®是一家拥有悠久历史的医疗美容企业，其致力于助力医疗保健专业人士、患者和员工自信地享受每一天。我们的目标是为全球各地的人们提供帮助，让他们展现出、感受到并活出最好的自己——无论他们如何定义“最好的自己”。我们的产品组合经过临床验证，包括注射剂、设备和皮肤护理治疗，旨在以高标准的安全性和有效性满足每位患者的需求。Merz Aesthetics®是一家拥有超过115年历史的家族企业，以与顾客建立如家人般的独特联系而闻名。Merz Aesthetics®的全球总部位于美国北卡罗来纳州罗利市，在全球90个国家和地区设有商业机构。它也是Merz Group的一部分，该集团成立于1908年，总部位于德国法兰克福。若要了解更多信息，请访问merzaesthetics.com。

关于Ultherapy®

Ulthera®系统已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准，可用于提拉颈部、下巴下和眉毛处的皮肤，以及改善胸颈部的细纹和皱纹。经过上市后的监测，其所报告的不良事件详见《使用说明书》（IFU）。如需了解相关产品及安全信息，以及可能出现的副作用，请访问ultherapy.com/ifu查看《使用说明书》。

* 效果可持续一年或更长时间3

**Ultherapy PRIME目前在中国、印度、阿塞拜疆、俄罗斯、哥斯达黎加、多米尼加共和国、危地马拉、墨西哥、秘鲁、乌拉圭、伊拉克、以色列、约旦、黎巴嫩不可用

参考文献：

《Ulthera®使用说明》 Fabi SG，Joseph J，Sevi J，Green JB，Peterson JD。通过微聚焦超声可视化技术定制治疗，优化患者预后：专家小组共识黄金标准指南。《皮肤病学杂志》。2019;18(5):426-432 Werschler WP，Werschler PS。采用定制化矢量治疗方法，微聚焦超声结合可视化技术提升和紧致松弛的面部和颈部皮肤的长期疗效。《临床美容皮肤医学杂志》。2016;9(2):27-33 Pavicic T，Ballard JR，Bykovskaya T等。微聚焦超声成像：基于能量的设备安全性共识与综述。《美容皮肤学杂志》。2022;21(2):636-647 Goldie K，Kerscher M，Fabi SG，Hirano C，Landau M，Lim TS，Woolery-Lloyd H，Mariwalla K，Park JY，Yutskovskaya Y。皮肤质量——全方位360°视角：共识结果。《临床美容皮肤学研究》2021年6月14日；14:643-654. doi: 10.2147/CCID.S309374. PMID: 34163203; PMCID: PMC8214518 Marquardt K，Hartmann C，Wegener F，Park JY，Halbert D，Hsu S，Hengl T。具有可视化功能的微聚焦超声可诱导皮肤内胶原蛋白和弹性蛋白重塑。《美容皮肤病学杂志》。2025年1月；24(1):e16638

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ULTHERA®系统的各种功能受到美国专利的保护，这些专利可在https://merzaesthetics.com/patents/上找到。Ulthera, Inc.拥有的其他美国和国际专利已经颁发、公布或正在申请中。

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