La batterie de Blyth entre en service. NHOA Energy et Elecnor mettent en service cet actif de 477 MWh pour Neoen en Australie-Méridionale

BLYTH, Australie--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, leader mondial dans la conception, la livraison et la maintenance de systèmes de stockage d’énergie à l’échelle de l’entreprise, annonce l’achèvement de la construction et la mise en service de la batterie de Blyth de Neoen, d’une capacité de 238,5 MW/477 MWh.

Ce projet a été réalisé pour Neoen et en partenariat avec Elecnor Australia. Il a été achevé dans le respect des délais, du budget et des exigences de performance de l’AEMO et d’ElectraNet.

La batterie de Blyth contribuera à consolider la production du parc éolien Goyder South Stage 1 de Neoen, ce qui permettra de fournir 70 MW d’énergie de base renouvelable à BHP, un leader mondial en matière de ressources, et d’offrir d’autres services au marché national de l’électricité. Cette entreprise pionnière a été financée par un groupe de prêteurs internationaux.

La batterie de Blyth bénéficie de l’excellence technique de NHOA Energy et d’une gestion de projet de classe mondiale. Une équipe dédiée de professionnels hautement qualifiés assurera désormais l’exploitation et la maintenance de la batterie dans le cadre d’un contrat à long terme avec Neoen, afin de garantir sa disponibilité et ses performances à long terme.

Blyth réaffirme la position de NHOA Energy sur le marché australien du stockage d’énergie et son engagement dans la transition énergétique du continent et le développement de sa chaîne de valeur dans les technologies propres.

« La batterie de Blyth est un excellent exemple de l’engagement continu de Neoen en faveur de la stabilité et de la fiabilité du réseau en Australie-Méridionale. Nous sommes fiers d’être à la tête du marché du stockage de batteries de l’État et nous sommes ravis de commencer à soutenir BHP dans le cadre de notre contrat innovant d’énergie renouvelable de base. Nous apprécions le dévouement et l’étroite collaboration avec les équipes de NHOA Energy et d’Elecnor, dont le travail a été essentiel pour nous aider à atteindre cette étape du projet », déclare Jean-Christophe Cheylus, directeur général de Neoen Australia.

« Nous avons respecté notre engagement de performance envers Neoen et ses prêteurs, dans le respect des délais et du budget. C’est ce qui compte, dans un scénario où les systèmes de stockage d’énergie deviennent la pierre angulaire de la stabilité et de la sécurité du réseau, ainsi que d’un approvisionnement énergétique abordable et durable. La mise en service réussie de la batterie de Blyth témoigne du dévouement et de l’expertise de notre équipe et de nos partenaires, et de notre capacité à servir nos clients dans le monde entier », dédié Lucie Kanius-Dujardin, directrice générale de NHOA Energy.

