Perma-Pipe International Holdings, Inc. annonce avoir remporté de nouveaux projets dans les régions Amériques et MENA

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq : PPIH) annonce aujourd'hui avoir remporté plusieurs projets dans les régions Amériques et MENA pour un montant total supérieur à 27 millions USD.

Ces projets utiliseront les capacités de revêtement anticorrosion de Perma-Pipe et le système d’isolation XTRU-THERM®, une mousse de polyuréthane appliquée par pulvérisation revêtue de polyéthylène haute densité.

Plusieurs projets de prestation de services de revêtement anticorrosion pour les marchés du pétrole et du gaz dans l'Ouest canadien et aux É.A.U

Plusieurs projets remportés pour la fourniture de solutions de tuyauterie à double paroi et pré-isolées pour des projets de centre de données et d'expansion industrielle aux États-Unis et en Arabie saoudite

Marc Huber, vice-président principal de la région Amériques de Perma-Pipe, déclare : « L'attribution de ces grands projets reflètent la demande croissante pour les solutions de Perma-Pipe. Cette demande est alimentée par la croissance du marché des centres de données, l’augmentation des investissements dans les secteurs pharmaceutique et industriel et l’expansion des projets énergétiques intermédiaires ».

Saleh Sagr, président, ajoute : « L'attribution régulière de nouveaux projets et l’augmentation du carnet de commandes démontrent clairement la confiance de nos clients dans nos produits et services. Notre diversification stratégique des produits et notre expansion géographique ont été essentielles pour stimuler cette croissance, ouvrir de nouveaux marchés et pérenniser notre réussite ».

David Mansfield, CEO, déclare : « Nous sommes ravis de l'attribution de ces nouveaux projets, qui marquent des étapes clés pour la société et consolident un carnet de commandes déjà solide pour l'année à venir. Ces projets démontrent non seulement la force de nos solutions, mais jouent également un rôle stratégique dans le renforcement de notre position sur le marché. Nous sommes convaincus que ces projets stimuleront notre croissance et notre succès continus et consolideront encore notre réputation de leader de confiance dans l’industrie ».

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq : PPIH, « Perma-Pipe » ou la « société ») est un chef de file mondial des conduites pré-isolées et des systèmes de détection de fuites pour le pétrole et le gaz, le chauffage et le refroidissement urbains et d’autres applications. La société utilise son expertise approfondie en ingénierie et en fabrication pour développer des solutions qui relèvent des défis complexes liés à la sécurité de l'acheminement de nombreux types de liquides. Au total, Perma-Pipe est présent sur quatorze sites dans six pays.

Déclarations prospectives

