A Merz Aesthetics® bejelentette, hogy Salma Hayek Pinault lesz az első globális márkanagykövete az Ultherapy PRIME-nak, a nem műtéti bőrlifting és bőrfeszesítő kezelések új generációs platformjának

RALEIGH, ÉSZAK-KAROLINA--(BUSINESS WIRE)--A Merz Aesthetics®, a világ legnagyobb orvosi esztétikai vállalkozása, büszkén jelenti be, hogy a világhírű színész, rendező és producer, Salma Hayek Pinault lesz az Ultherapy PRIME legelső globális márkanagykövete.

Az orvosi esztétika jövőjét átalakító Ultherapy PRIME egy fejlett, mikrofókuszált ultrahangos berendezés a személyre szabott, nem invazív bőrlifting és bőrfeszestíő kezelésekhez.1,2 Arra tervezték, hogy feszesítse és formázza a bőrt az arc felső és alsó részén, a nyakon és a dekoltázson.1 A kezelés mindössze egy alkalom, az eredmény azonnal látható, és akár egy évig vagy tovább is tarthat.1-3

A hitelesség iránt megingathatatlanul elkötelezett Salma Hayek Pinault megbízik az Ultherapy PRIME-ban, mivel személyre szabott, természetesnek ható bőrliftinget nyújt, és a kezelés eredményei akár egy évig, vagy tovább is tarthatnak.1-3 Ez az együttműködés azon a közös meggyőződésen alapul, hogy az emberek számára világszerte lehetővé kell tenni, hogy a legszebb arcukat mutathassák és a lehető legjobban érezhessék magukat a magabiztosságuk érdekében.

Salma Hayek Pinault egy rendkívül elismert, Oscar-díjra jelölt színésznő és Emmy-díjas rendező, akinek produceri munkáját is elismerik. Szenvedélyesen kiáll az olyan ügyek mellett, amelyek összhangban állnak az alapvető értékeivel és meggyőződéseivel, és már régóta támogat több vezető nonprofit szervezetet. Határozottan támogatja a hiteles önkifejezést és az életkortól független jó kinézetet, ezért másokat is arra ösztönöz, hogy bátran vegyenek részt a természetes szépséget fokozó kezeléseken.

"A self-care alapvető fontosságú. A filmes világban eltöltött évek megtanítottak arra, hogy fogadjam el a természetes folyamatokat, és olyan kezeléseket keressek, amelyek kiemelik a természetes szépségemet," nyilatkozta Salma Hayek Pinault. "Az Ultherapy PRIME pontosan ott fokozza a bőröm kollagén- és elasztintermelését, ahol arra szükségem van*, hosszan tartó**, természetes hatású bőrliftinget biztosítva. A kezelés nem invazív, csak egy alkalomból áll, és egyáltalán nincs szükség regenerálódásra. Ez a szépségipar jövője, és ezért nem tudom megállni, hogy ne folyton erről beszéljek."1-3,6

Az Ultherapy PRIME az Ultherapy® továbbfejlesztése, amelyet a nem invazív bőrlifting és bőrfeszesítés "aranystandardjaként" ismernek el.2 Az Ultherapy® bizonyított, természetes hatású eredményeire építve az Ultherapy PRIME átalakítja a nem műtéti bőrlifting és bőrfeszesítő kezelések jövőjét azáltal, hogy a fejlett, mikrofókuszált ultrahangos platformot ötvözi a valós idejű képalkotással.1 Ezek a fejlesztések elősegítik a biztonságosabb és hatékonyabb, személyre szabott bőrliftinget, amely akár egy évig vagy tovább is tarthat, fiatalabbnak ható bőrképet biztosítva.1-5

2024 szeptemberi indulása óta az Ultherapy PRIME a megcélzott piacok több mint 80%-ában engedélyt kapott, és 2025-ben várhatóan a többi engedélyt is megadják.***

"Büszkék és izgatottak vagyunk az Ultherapy PRIME közelmúltbeli bevezetése miatt, amely a nem invazív bőrlifting és bőrfeszestés következő generációs platformja, és bizonyítéka aziránti megingathatatlan elkötelezettségünknek, hogy érdemi innovációkat nyújtsunk ügyfeleink számára," nyilatkozta Bob Rhatigan, a Merz Aesthetics® ügyvezető igazgatója. "Miközben tovább folytatjuk az új berendezés elterjesztését világszerte, izgatottan várjuk az együttműködést Salma Hayek Pinault-tal, aki az Ultherapy PRIME legelső globális márkanagykövete. A Merz Aesthetics® célja, hogy lehetővé tegyük az emberek számára, hogy magabiztosan mutassák meg egyedi szépségüket, és Salma Hayek Pinault-tal való együttműködésünk határozottan ezt a célt testesíti meg.”

Ha többet szeretne megtudni, és egy Önhöz közeli szolgáltatót találni, keresse fel az Ultherapy.com oldalt. Kövesse a @Ultherapy oldalt az Instagramon az Ultherapy PRIME-ról és Salma Hayek Pinault-ról szóló legfrissebb hírekért.

Amit a Merz Aesthetics® vállalatról tudni érdemes

A Merz Aesthetics® egy orvosi esztétikai vállalat, amely már régóta támogatja az egészségügyi szakembereket, a pácienseket és a munkavállalókat abban, hogy magabiztosan éljék mindennapjaikat, Célunk, hogy világszerte segítsük az embereket abban, hogy úgy nézzenek ki, úgy érezzék magukat, és úgy éljenek, ahogy a legjobb énjük, akárhogy is definiálják azt. Klinikailag igazolt termékportfóliónk olyan injekciókat és eszközöket tartalmaz, amelyeket úgy terveztek, hogy minden páciens igényét kielégítsék. A több mint 115 éve családi tulajdonban lévő Merz Aesthetics® arról ismert, hogy egyedi kapcsolatokat épít ki az ügyfelekkel, akiket családtagként kezelnek. A Merz Aesthetics® központja Raleigh (Észak-Karolina, Egyesült Államok), és világszerte több mint 90 országban van jelen. Ezenkívül tagja az 1908-ban alapított Merz Group-nak, amelynek székhelye a németországi Frankfurt. Tudjon meg többet itt: merzaesthetics.com.

Amit az Ultherapy®-ról tudni érdemes

A nem invazív Ultherapy® eljárás célja a felső arcfél, az alsó arcfél, a nyak és a dekoltázs bőrének formázása és megemelése. A klinikai vizsgálatok során bejelentett leggyakoribb mellékhatások a kipirosodás, duzzanat, fájdalom és az idegeket érintő átmeneti hatások voltak. A forgalomba hozatalt követő felülvizsgálat során bejelentett nemkívánatos események a használati utasításban (IFU) találhatók. A termékinformációkat lásd a használati utasításban.

*A bőr mélységének pontos megcélzása a valós idejű vizualizációnak köszönhető

** akár egy évig vagy tovább tart

***Az Ultherapy PRIME jelenleg nem elérhető az alábbi országokban: Kína, India, Azerbajdzsán, Oroszország, Costa Rica, Dominikai Köztársaság, Guatemala, Mexikó, Peru, Uruguay, Irak, Izrael, Jordánia, Libanon

