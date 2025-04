メルツ・エステティックス（Merz Aesthetics®）、サルマ・ハエック・ピノー を非外科的なリフトアップ治療の次世代プラットフォームであるウルセラピー・プライム（Ultherapy PRIME®）の初となるグローバル・ブランド・アンバサダーとして起用

ノースカロライナ州、ローリー--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- メルツ・エステティックス(Merz Aesthetics®)は、世界最大規模の医療美容専門企業として、世界的に有名な女優・監督・プロデューサーであるサルマ・ハエック・ピノーを、ウルセラピー・プライムの初のグローバル・ブランド・アンバサダーとして起用したことを喜んで発表いたします。

医療美容の未来を再定義するウルセラピー・プライムは、非侵襲的なオーダーメイドのリフトアップ施術のための、先進的なマイクロ・フォーカス超音波プラットフォームです。1、2ウルセラピー・プライムは、FDA(アメリカ食品医薬品局)の承認を受けており、首元、あご下、眉のリフトアップに加え、デコルテの小じわやシワを目立たなくする効果があります。11回の施術でも目に見える効果が期待でき、ダウンタイムはなく、効果は1年以上持続することもあります。1-3

ハエック・ピノーは飾らない美しさを大切にしており、パーソナライズされた自然なリフトアップが可能で、最高1年以上の効果が継続することから、ウルセラピー・プライムに信頼を置いています。1-3このコラボレーションは、世界中の人々が見た目も気持ちも最高の状態でいられるよう後押しし、自信を持てるようサポートしたいという共通の信念を体現しています。

ハエック・ピノーは、アカデミー賞にノミネートされた実力派女優であり、エミー賞を受賞した監督としても高く評価されているほか、プロデューサーとしての功績でも知られています。彼女は、自身の価値観や信念に基づく活動に情熱を注ぎ、長年にわたり複数の大手非営利団体を支援してきました。また、ありのままの自己表現や、年齢を問わず美しくあることを力強く支持しており、それぞれの本来の魅力を引き出すような施術を積極的に受け入れることを、他の人にも勧めています。

「セルフケアはとても大切です。長年スクリーンに立ってきた経験から、自分の歩みを受け入れ、本来の美しさを引き出すようなケアを選ぶようになりました」と、ハエック・ピノーは語っています。「ウルセラピー・プライムのリフトアップは必要な部分に的確に働きかけ、コラーゲンやエラスチンの生成を促して、長続きする*自然な仕上がりを与えてくれます。非侵襲的で、施術は1回のみ、さらにダウンタイムもありません。これこそが美の未来であり、思わず人に勧めたくなってしまいます。」1-3、6

ウルセラピー・プライムは、非侵襲的なリフトアップ施術におけるゴールド・スタンダードとして評価されてきたウルセラピー(Ultherapy®)の進化版プラットフォームとなっています。2自然な仕上がりが実証されてきたウルセラピー(Ultherapy®)の実績を基盤に開発されたウルセラピー・プライムは、高度なマイクロフォーカス超音波技術と鮮明なリアルタイム画像を独自に組み合わせることで、非外科的リフトアップの未来を再定義します。1これらの進化は、安全かつ効果的な、最高1年以上の持続効果を持つパーソナライズ型のリフトアップを実現し、より健康的で若々しい肌も叶えます。1-5

2024年9月の提供開始以来、ウルセラピー・プライムはすでに、ターゲット市場の80%以上で承認を取得しており、2025年にはさらに多くの国や地域での承認が見込まれています。**

「非侵襲的なリフトアップのための次世代プラットフォームであるウルセラピー・プライムの最近のローンチを誇りに思うと同時に、大変嬉しく思っています。これは、お客様に価値あるイノベーションをお届けするという、私たちの揺るぎない取り組みを示すものでもあります」と、メルツ・エステティックス(Merz Aesthetics®)の最高経営責任者(CEO)であるボブ・ラティガンは述べています。「同製品のグローバル展開をさらに拡大していく中で、ハエック・ピノーをウルセラピー・プライム初のグローバル・ブランド・アンバサダーとして迎えられることを、大変喜ばしく思います。メルツ・エステティックス(Merz Aesthetics®)では、一人ひとりが自分本来の美しさに自信を持って向き合えるよう後押しをしています。今回のサルマ・ハエックとのコラボレーションは、その想いを力強く体現するものです。」

詳細やお近くの施術提供クリニックについてはUltherapy.comをご覧ください。ウルセラピー・プライムやサルマ・ハエック・ピノーに関する最新情報は、Instagramで@Ultherapyをフォローしてください。

メルツ・エステティックス(Merz Aesthetics® )について

メルツ・エステティックス(Merz Aesthetics®)は、医療美容事業を展開しており、医療専門家、患者、従業員が毎日自信を持って過ごせるよう支援するという、長い歴史を有しています。私たちは、世界中の人々のあらゆる定義における「最高の自分」としての姿、気持ちで生活できるような支援を目指しています。臨床的に効果が証明されている当社の製品ポートフォリオには、注入製剤、医療機器、スキンケア治療などが含まれており、患者の方々の各ニーズに応えるために、高い安全性と有効性の基準に基づいて設計されています。また、115年以上にわたり家族経営を続けてきたメルツ・エステティックス(Merz Aesthetics®)は、お客様を家族のように大切にし、特別な関係を築いてきたことで知られています。メルツ・エステティックス(Merz Aesthetics®)のグローバル本社は米国ノースカロライナ州ローリーに位置し、現在、世界90か国以上にわたって事業を展開しています。当社は1908年に設立され、ドイツ・フランクフルトに本拠を置くメルツ・グループの一員でもあります。詳しくはmerzaesthetics.comをご覧ください。

ウルセラピー(Ultherapy®)について

ウルセラ(Ulthera®)システムは、首、あご下、眉のリフトアップに加え、デコルテの小じわやシワの改善に対して、FDAの承認を受けている治療法です。市販後調査に基づく有害事象の報告は、使用説明書(IFU)で確認することができます。製品情報、安全性、および起こりうる副作用については、ultherapy.com/ifuに掲載のIFUをご参照ください。

*効果は最高1年以上持続します3

**ウルセラピー・プライムは現在、中国、インド、アゼルバイジャン、ロシア、コスタリカ、ドミニカ共和国、グアテマラ、メキシコ、ペルー、ウルグアイ、イラク、イスラエル、ヨルダン、レバノンでは提供されていません

参照:

