Merz Aesthetics® 宣布Salma Hayek Pinault 成為用於非手術皮膚提升治療的下一代平台Ultherapy PRIME® 有史以來首位全球品牌大使

北卡羅來納州羅利--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大的專業醫學美妝企業Merz Aesthetics®很榮幸地宣布，世界知名女演員、導演兼製片人Salma Hayek Pinault成為Ultherapy PRIME有史以來首位全球品牌大使。

Ultherapy PRIME重新定義了醫學美妝的未來，它是一款先進的微聚焦超音波平台，可實現個人化、非侵入性的皮膚提升。1,2它已獲得美國食品藥物管理局(FDA)核准，可用於提升頸部、下巴下方和眉毛部位的皮膚，以及撫平肩部的細紋和皺紋。1僅需一次治療即可看到明顯效果，無需恢復期，效果可持續長達一年或更久。1-3

Hayek Pinault始終堅持本真，她信賴Ultherapy PRIME能夠帶來個人化、自然的皮膚提升效果，且效果可持續長達一年或更久。1-3此次合作體現了雙方共同的信念，即賦予人們力量，讓他們展現出最佳狀態、獲得最佳感受，從而在全球強化自信。

Hayek Pinault是一位備受讚譽、獲得過奧斯卡金像獎提名的女演員，也是一位艾美獎得獎導演，同時她做為製片人也廣受肯定。她積極宣導與自己核心價值觀和信念相符的事業，長期以來一直支援多個一流非營利組織。身為真實自我表達以及無論處於什麼年齡都要展現良好狀態的堅定宣導者，她鼓勵其他人接受能夠突顯自身自然特徵的治療。

Hayek Pinault表示：「自我護理至關重要。多年的演藝生涯教會了我擁抱自己的人生歷程，並尋求能夠提升自身自然美的治療方法。Ultherapy PRIME能在我最需要的地方促進膠原蛋白和彈性蛋白的生成，為我帶來持久*、自然的皮膚提升效果。它是非侵入性的，只需一次治療，且無需恢復期。這就是美妝的未來，這也是我對它讚不絕口的原因。」1-3,6

Ultherapy PRIME平台是Ultherapy®的升級產品，後者一直被公認為非侵入性皮膚提升的黃金標準。2在Ultherapy®已被證實的、能夠帶來自然效果的良好口碑基礎上，Ultherapy PRIME透過將先進的微聚焦超音波平台與清晰的即時成像獨特結合，重新定義了非手術皮膚提升的未來。1這些進步帶來了安全、有效且個人化的皮膚提升效果，效果可持續長達一年或更久，同時讓皮膚更加健康、看起來更年輕。1-5

自2024年9月推出以來，Ultherapy PRIME已在我們80%以上的目標市場獲得核准，預計2025年還會有更多市場核准該產品。**

Merz Aesthetics®執行長Bob Rhatigan表示：「我們為Ultherapy PRIME這一下一代非侵入性皮膚提升平台最近的推出感到驕傲和振奮，這證明了我們堅定不移地致力於為客戶提供有意義的創新成果。隨著我們繼續擴大這款產品的全球影響力，我們很高興能與Hayek Pinault合作，她是Ultherapy PRIME有史以來的首位全球品牌大使。在Merz Aesthetics®，我們賦予人們自信擁抱獨特美麗的力量，而我們與Hayek Pinault的合作強力地體現了這一宗旨。」

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關於Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics®是一家醫學美妝企業，長期致力於為醫療保健專業人員、病患和員工賦能，使其充滿信心地迎接每一天的生活。我們的目標是協助世界各地的人們展現出、感受到並活出最好的自己——無論他們對此如何定義。其經過臨床驗證的產品組合包括注射劑、器材和皮膚護理治療，旨在以高標準的安全性和有效性滿足每位病患的需求。Merz Aesthetics®是一家擁有超過115年歷史的家族企業，以與客戶建立如同家人般獨特的連結而聞名於世。Merz Aesthetics®的全球總部位於美國北卡羅來納州羅利，在全球90個國家設有商業分支機搆。它也是Merz Group旗下公司，該集團成立於1908年，總部位於德國法蘭克福。如欲瞭解更多資訊，請造訪merzaesthetics.com。

關於Ultherapy®

Ulthera®系統已獲得FDA核准，可用於提升頸部、下巴下方和眉毛部位的皮膚，並改善肩部的細紋和皺紋。上市後監測報告的不良事件請參見使用說明(IFU)。請造訪ultherapy.com/ifu，查看產品和安全資訊IFU以及可能的副作用。

* 效果可持續長達一年或更久3

**Ultherapy PRIME目前在中國、印度、亞塞拜然、俄羅斯、哥斯大黎加、多明尼加共和國、瓜地馬拉、墨西哥、秘魯、烏拉圭、伊拉克、以色列、約旦、黎巴嫩不可用

參考文獻：

Ulthera®使用說明。 Fabi SG、Joseph J、Sevi J、Green JB、Peterson JD。透過使用視覺化微聚焦超音波客製化治療來實現病患治療效果最佳化：來自專家小組的黃金標準共識指南(Optimizing patient outcomes by customizing treatment with microfocused ultrasound with visualization: gold standard consensus guidelines from an expert panel)。《皮膚病藥物雜誌》。2019;18(5):426-432。 Werschler WP、Werschler PS。使用客製化向量治療方法的視覺化微聚焦超音波對提升和緊致鬆弛的面部和頸部皮膚的長期療效(Longterm efficacy of micro-focused ultrasound with visualization for lifting and tightening lax facial and neck skin using a customized vectoring treatment method)。《臨床和美妝皮膚病學雜誌》。2016;9(2):27-33。 Pavicic T、Ballard JR、Bykovskaya T等。視覺化微聚焦超音波：安全性共識及對能量型器材的綜述(Microfocused ultrasound with visualization: consensus on safety and review of energy-based devices)。《美妝皮膚科雜誌》。2022;21(2):636-647。 Goldie K、Kerscher M、Fabi SG、Hirano C、Landau M、Lim TS、Woolery-Lloyd H、Mariwalla K、Park JY、Yutskovskaya Y。皮膚品質——360度整體視圖：共識結果(Skin Quality - A Holistic 360° View: Consensus Results)。《臨床化妝品和研究性皮膚病學雜誌》。2021年6月14日；14:643-654. doi: 10.2147/CCID.S309374。PMID：34163203; PMCID: PMC8214518。 Marquardt K、Hartmann C、Wegener F、Park JY、Halbert D、Hsu S、Hengl T。視覺化微聚焦超音波可誘導皮膚內膠原蛋白和彈性蛋白的重塑(Microfocused Ultrasound With Visualization Induces Remodeling of Collagen and Elastin Within the Skin)。《美妝皮膚科雜誌》。2025年1月；24(1):e16638

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ULTHERA®系統的各項功能受美國專利保護，相關專利資訊可在https://merzaesthetics.com/patents/查閱。Ulthera, Inc.擁有權利的其他美國和國際專利已頒發、公布或正在申請中。

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