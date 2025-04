Merz Aesthetics® informuje, że Salma Hayek Pinault została pierwszą ambasadorką Ultherapy PRIME, sprzętu nowej generacji umożliwiającego przeprowadzanie niechirurgicznych zabiegów liftingu oraz zabiegów ujędrniających

RALEIGH, Karolina Północna--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics®, największa na świecie firma z dziedziny specjalistycznej medycyny estetycznej, ma przyjemność poinformować, że światowej sławy aktorka, reżyserka i producentka filmowa, Salma Hayek Pinault, została pierwszą w historii globalną ambasadorką marki, zaangażowaną w kampanię Ultherapy PRIME.

Ultherapy PRIME to zaawansowany sprzęt do mikroprecyzyjnej koncentracji fal ultradźwiękowych na potrzeby przeprowadzania spersonalizowanych, nieinwazyjnych zabiegów liftingu i ujędrniania skóry1,2. Został opracowany z myślą o liftingu i modelowaniu skóry górnych i dolnych partii twarzy, a także szyi i dekoltu1. Wystarczy zaledwie jedna sesja zabiegowa, urządzenie nie wymaga przestojów, a ponadto zapewnia rezultaty, które utrzymują się nawet przez rok lub dłużej1-3.

Salma Hayek Pinault zdecydowanie wierzy w siłę autentyczności, dlatego zaufała Ultherapy PRIME jako sposobowi na spersonalizowany lifting zapewniający naturalne efekty, które mogą utrzymywać się przez rok lub nawet dłużej1-3. Współpraca aktorki z marką stanowi odzwierciedlenie ich wspólnego przekonania, że wsparcie pozwalające wyglądać i czuć się jak najlepiej stanowi siłę napędową pewności siebie na całym świecie.

Salma Hayek Pinault to ceniona aktorka, która może się poszczycić nominacją do Oscara oraz nagrodą Emmy, a także uznaniem ze względu na swoje dokonania jako producentka filmowa. Chętnie angażuje się w działalność odzwierciedlającą jej podstawowe wartości i przekonania, w tym od wielu lat wspiera wiele czołowych organizacji non profit. Salma z całą mocą podkreśla znaczenie autentycznego wyrażania samego siebie oraz znakomitej prezencji niezależnie od wieku, dlatego zachęca do korzystania z zabiegów przyczyniających się do podkreślenia naturalnych rysów twarzy.

– Dbałość o samego siebie to kwestia o zasadniczym znaczeniu. W ciągu wieloletniej kariery zawodowej jako aktorka nauczyłam się, że warto przede wszystkim zaakceptować koleje życia i stawiać na zabiegi podkreślające moje naturalne piękno – powiedziała Salma Hayek Pinault. – Ultherapy PRIME pozwala mi zwiększyć produkcję kolagenu i elastyny dokładnie tam, gdzie tego potrzebuję*, zapewniając mi długotrwały** efekt liftingu, który wygląda naturalnie. Zabieg jest nieinwazyjny, wystarczy tylko jedna sesja, a sprzęt nie wymaga przestojów. To przyszłość pielęgnacji urody, dlatego ciągle wszystkim o tym opowiadam1-3,6.

Sprzęt Ultherapy PRIME stanowi rozbudowaną wersję Ultherapy® – sprzętu uznawanego za złoty standard w dziedzinie nieinwazyjnego liftingu i zabiegów ujędrniających skórę2. Wykorzystując sprawdzone rezultaty Ultherapy® zapewniające naturalny wygląd, Ultherapy PRIME nadaje nowy wymiar przyszłości niechirurgicznego liftingu i zabiegów ujędrniających dzięki unikatowemu połączeniu zaawansowanej mikrokoncentracji fal ultradźwiękowych z dynamicznym obrazowaniem w czasie rzeczywistym1. Usprawnienia te przyczyniają się do zapewnienia bezpieczniejszego i skuteczniejszego, spersonalizowanego liftingu, którego efekty mogą utrzymywać się nawet przez rok lub dłużej, gwarantując młodszy wygląd skóry1-5.

Od wprowadzenia na rynek we wrześniu 2024 r. Ultherapy PRIME został już dopuszczony do obrotu na ponad 80% docelowych rynków, a w 2025 r. mają dołączyć do nich kolejne.***

– Jesteśmy dumni z niedawnej premiery Ultherapy PRIME, sprzętu nowej generacji do nieinwazyjnego liftingu i zabiegów ujędrniających, który stanowi wyraz naszego niezachwianego zaangażowania na rzecz dostarczania klientom istotnych innowacji – powiedział Bob Rhatigan, dyrektor generalny Merz Aesthetics®. – Ten nowy sprzęt dociera na coraz to nowe rynki na całym świecie, dlatego ogromnie cieszymy się ze współpracy z Salmą Hayek Pinault jako pierwszą w historii globalną ambasadorką marki, która przyczyni się do promocji Ultherapy PRIME. Firma Merz Aesthetics® pragnie wspierać każdą osobę, umożliwiając jej akceptację własnego piękna z niezbędną pewnością siebie. Współpraca z Salmą Hayek Pinault stanowi doskonałe ucieleśnienie tego celu.

Więcej szczegółów oraz informacje na temat najbliższego dostawcy można znaleźć na stronie Ultherapy.com. Najnowsze informacje na temat Ultherapy PRIME i Hayek Pinault można znaleźć na profilu @Ultherapy w serwisie Instagram.

Informacje o Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® to firma z dziedziny medycyny estetycznej, która może się poszczycić długim doświadczeniem w zakresie wspierania przedstawicieli służby zdrowia, pacjentów i pracowników, zapewniając niezbędną pewność podczas wykonywania codziennych obowiązków. Firma pragnie pomagać ludziom na całym świecie, aby mogli wyglądać, czuć się i cieszyć się życiem w najlepszej możliwej wersji – na własnych warunkach. Portfel produktów firmy o klinicznie udowodnionej skuteczności obejmuje preparaty do wstrzykiwania oraz urządzenia zaprojektowane z myślą o potrzebach każdego pacjenta. Jako rodzinna firma od ponad 115 lat, Merz Aesthetics® słynie z wypracowywania wyjątkowych relacji z klientami, których traktuje jak członków rodziny. Globalna siedziba Merz Aesthetics® mieści się w Raleigh (Karolina Północna, USA). Firma jest również obecna na rynkach 90 krajów świata. Należy również do założonej w 1908 roku Grupy Merz, której siedziba mieści się we Frankfurcie (Niemcy). Więcej informacji na stronie merzaesthetics.com.

Informacje o Ultherapy®

Nieinwazyjny zabieg Ultherapy® został opracowany z myślą o dermatologicznym modelowaniu i liftingu skóry górnych i dolnych partii twarzy oraz szyi i dekoltu. Efekty uboczne najczęściej zgłaszane w badaniach klinicznych obejmują zaczerwienienie, obrzęk, ból i przejściowe podrażnienie nerwów. Informacje na temat zdarzeń niepożądanych zgłaszanych w ramach kontroli po wprowadzeniu do obrotu można znaleźć w instrukcji użycia (ang. IFU). Informacje o produkcie: zob. IFU.

* Dokładne ustalenie docelowej głębokości zabiegu jest możliwe dzięki wizualizacji w czasie rzeczywistym

** Efekt utrzymuje się przez rok lub dłużej

***Sprzęt Ultherapy PRIME jest obecnie niedostępny w Chinach, Indiach, Azerbejdżanie, Rosji, Kostaryce, Republice Dominikańskiej, Gwatemali, Meksyku, Peru, Urugwaju, Iraku, Izraelu, Jordanii i Libanie

Odniesienia:

