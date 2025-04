Sutherland et Google Cloud s'associent pour proposer aux entreprises du monde entier des solutions d'IA concrètes

ROCHESTER, New York--(BUSINESS WIRE)--Sutherland, leader mondial de la transformation commerciale numérique, a annoncé aujourd'hui un partenariat élargi avec Google Cloud qui permet à ses clients d'accélérer l'adoption de l'IA générative à l'échelle de l'entreprise et offrir une valeur commerciale immédiate et mesurable.

S'appuyant sur des années de collaboration fructueuse, Sutherland et Google Cloud entrent dans une nouvelle ère de transformation des entreprises basée sur l'IA agentique. Cette nouvelle phase du partenariat regroupe les modèles ultra-modernes Gemini, Vertex AI et la Customer Engagement Suite de Google Cloud grâce à la grande expertise de Sutherland en matière d'IA appliquée, pour repenser l'ensemble du cycle de vie du client.

Grâce à cette alliance, les clients de Sutherland auront accès aux dernières avancées de Google Cloud en matière d'IA, à des possibilités de co-innovation par le biais de programmes d'accélération, et à des modèles de mise en œuvre orientés résultats et conçus pour un rendement du capital investi immédiat et mesurable. Ces offres sont renforcées par les cadres de déploiement adaptés à l'industrie de Sutherland, les prouesses de l'ingénierie numérique et les efforts de recyclage de l'IA à grande échelle, rendant ainsi l'IA non seulement accessible aux entreprises, mais aussi influente dans tous les secteurs.

« Cette collaboration accrue change la donne, non seulement pour Sutherland, mais aussi pour tous les clients prêts à libérer le potentiel transformateur de l'IA », a déclaré Doug Gilbert, Chief Information Officer et Chief Digital Officer chez Sutherland. « Avec Google Cloud, nous élaborons des solutions intelligentes qui fournissent des informations contextuelles et des expériences personnalisées à chaque point de contact, révolutionnant à la fois l'engagement client et l'excellence opérationnelle ».

La gamme de solutions d'IA de Sutherland ayant un impact holistique sur les entreprises comprend les éléments suivants :

IA conversationnelle : des assistants virtuels intelligents capables de gérer des interactions complexes et multicanal avec précision et personnalisation.

: des assistants virtuels intelligents capables de gérer des interactions complexes et multicanal avec précision et personnalisation. Augmentation par l'IA : des conseils en temps réel, alimentés par des données, qui permettent de prédire les meilleures mesures à l'avenir, d'optimiser les flux de travail et d'augmenter la productivité.

: des conseils en temps réel, alimentés par des données, qui permettent de prédire les meilleures mesures à l'avenir, d'optimiser les flux de travail et d'augmenter la productivité. Traduction par l'IA : prise en charge multilingue instantanée dans plus de 150 langues, permettant une connectivité mondiale sans faille.

: prise en charge multilingue instantanée dans plus de 150 langues, permettant une connectivité mondiale sans faille. IA sécurisée : sauvegarde en temps réel des données sensibles, prévention de la fraude et conformité aux normes PII et PCI.

: sauvegarde en temps réel des données sensibles, prévention de la fraude et conformité aux normes PII et PCI. IA des connaissances : des analyses avancées et une intelligence prédictive permettant de prendre des décisions plus éclairées.

Ces solutions modulaires et interopérables, développées dans l'infrastructure cloud évolutive et sécurisée de Google Cloud, apportent de la valeur et s'adaptent à l'évolution des besoins des entreprises, leur permettant ainsi d'exploiter pleinement l'IA pour obtenir des résultats transformateurs.

« L'expertise de Sutherland dans le domaine et son approche novatrice de l'IA appliquée donnent un caractère exceptionnel à ce partenariat », a déclaré Carrie Tharp, vice-présidente de Solutions & Industries pour Google Cloud. « Ensemble, nous fournissons une IA non seulement puissante, mais également conçue pour résoudre les défis du monde réel, tout en préservant l'être humain au centre de ses activités ».

Après 30 ans d'expérience au service des entreprises cotées en bourse, Sutherland arrive à combiner la pensée design, l'innovation en matière d'IA, la maîtrise du cloud et l'expertise des processus. Le partenariat élargi annoncé aujourd'hui s'appuie sur les technologies brevetées de Sutherland pour créer des solutions d'IA personnalisées et adaptées aux demandes spécifiques de l'industrie.

À propos de Sutherland

Intelligence artificielle. Automatisation. Ingénierie cloud. Analyse avancée.

Pour les entreprises, il s'agit des facteurs clés de succès. Pour nous, il s'agit de notre expertise de base.

Nous travaillons avec des marques mondiales emblématiques. Nous leur apportons une proposition de valeur unique grâce à des technologies leaders sur le marché et à l'excellence des processus d'entreprise. Au cœur de tout cela se trouve l'ingénierie numérique, le fondement d'une innovation rapide et d'une transformation évolutive de l'entreprise.

Nous avons créé plus de 200 inventions uniques faisant l'objet de plusieurs brevets dans le domaine de l'IA et d'autres technologies émergentes. En exploitant nos produits et plateformes ultra-modernes, nous favorisons la transformation numérique à grande échelle, optimisons les opérations commerciales essentielles, réinventons les expériences et sommes les pionniers de nouvelles solutions, le tout grâce à un modèle « as-a-service » sans faille.

Nous livrons à chaque entreprise de nouvelles clés pour leurs activités, aux personnes avec lesquelles elles travaillent et à leurs clients. Grâce à des stratégies éprouvées et à une exécution agile, nous ne nous contentons pas de stimuler le changement, nous créons des résultats numériques.

Sutherland

Résultats numériques de Southerland.

À propos de Google Cloud

Google Cloud est la nouvelle façon d’accéder au cloud, en fournissant des outils d’IA, d’infrastructure, de développement, de données, de sécurité et de collaboration conçus pour aujourd’hui et pour demain. Google Cloud offre une pile d’IA puissante, entièrement intégrée et optimisée avec sa propre infrastructure à l’échelle de la planète, des puces personnalisées, des modèles d’IA générative et une plateforme de développement, ainsi que des applications basées sur l’IA, afin d’aider les organisations à se transformer. Des clients dans plus de 200 pays et territoires font de Google Cloud leur partenaire technologique de confiance.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.