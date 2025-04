Merz Aesthetics® Společnost Merz Aesthetics® oznamuje Salmu Hayek Pinault jako vůbec první celosvětovou ambasadorku značky Ultherapy PRIME, což je platforma nové generace pro nechirurgický lifting a vypínání pleti

RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Společnost

Merz Aesthetics®, největší světová specializovaná firma v oblasti lékařské estetiky, s hrdostí oznamuje, že světoznámá herečka, režisérka a producentka Salma Hayek Pinault se stala vůbec první globální ambasadorkou značky Ultherapy PRIME.

Ultherapy PRIME, která nově definuje budoucnost v lékařské estetice, je pokročilá ultrazvuková platforma s mikroohniskem pro individuální neinvazivní lifting a vypínání pleti.1,2 Je určena k liftingu a tvarování pleti horní části obličeje, dolní části obličeje, krku a dekoltu.1 Trvá pouze jedno sezení, nemá žádné prostoje a přináší výsledky, které mohou vydržet až rok nebo déle.1-3

Salma Hayek Pinault, která se neochvějně zasazuje o autenticitu, důvěřuje přípravku Ultherapy PRIME pro individuální, přirozeně vypadající lifting s výsledky, které mohou vydržet až rok nebo déle.1-3 Tato spolupráce odráží společnou víru v to, že jednotlivci mohou vypadat a cítit se co nejlépe, což podporuje sebevědomí po celém světě.

Salma Hayek Pinault je vysoce uznávanou herečkou nominovanou na Oscara a držitelkou ceny Emmy, která je také známá jako producentka. Vášnivě se zasazuje o věci, které jsou v souladu s jejími základními hodnotami a přesvědčením, a dlouhodobě podporuje několik předních neziskových organizací. Je silnou zastánkyní autentického sebevyjádření a skvělého vzhledu v každém věku, a proto povzbuzuje ostatní, aby využívali zákroky, které zvýrazní jejich přirozené rysy.

„Péče o sebe je zásadní. Roky na filmovém plátně mě naučily přijmout svou cestu a vyhledávat zákroky, které zvýrazňují mou přirozenou krásu,“ řekla Salma Hayek Pinault. „Ultherapy PRIME zvyšuje produkci kolagenu a elastinu přesně tam, kde to potřebuji*, a poskytuje mi dlouhotrvající**, přirozeně vypadající lifting. Je neinvazivní, trvá pouze jedno sezení a nemá žádné prostoje. Je to budoucnost krásy, a proto o ní nepřestávám mluvit.“1-3,6

Platforma Ultherapy PRIME je evolucí metody Ultherapy®, která byla uznána za zlatý standard v oblasti neinvazivního liftingu a vypínání pleti.2 Platforma Ultherapy PRIME, postavená na odkazu osvědčených, přirozeně vypadajících výsledků léčby Ultherapy®, nově definuje budoucnost nechirurgického liftingu a vypínání pleti tím, že jedinečným způsobem kombinuje pokročilou platformu ultrazvuku zaměřeného na mikroobjektivy s živým zobrazováním v reálném čase.1 Tyto pokroky podporují bezpečnější a účinnější personalizovaný lifting, který může trvat až rok nebo déle, spojený s mladším vzhledem pleti.1-5

Od svého uvedení na trh v září 2024 byla léčba pomocí Ultherapy PRIME již schválena na více než 80 % cílových trhů a další schválení se očekávají v roce 2025.***

„Jsme hrdí a nadšení z nedávného uvedení Ultherapy PRIME, naší platformy nové generace pro neinvazivní lifting a vypínání pleti, a svědčí to o našem neochvějném odhodlání přinášet našim zákazníkům smysluplné inovace,“ řekl Bob Rhatigan, generální ředitel společnosti Merz Aesthetics®. „Vzhledem k tomu, že pokračujeme v rozšiřování celosvětového působení této novinky, jsme nadšeni spoluprací se Salmou Hayek Pinault jako vůbec první globální ambasadorkou značky Ultherapy PRIME. Ve společnosti Merz Aesthetics® dáváme jednotlivcům možnost sebevědomě přijmout svou jedinečnou krásu a naše spolupráce se Salmou Hayek Pinault tento záměr přesvědčivě ztělesňuje.“

Chcete-li se dozvědět více a najít poskytovatele ve svém okolí, navštivte internetové stránky Ultherapy.com. Sledujte @Ultherapy na Instagramu, kde najdete nejnovější zprávy, pokud jde o Ultherapy PRIME a Selmu Hayek Pinault.

O společnosti Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® je podnik zabývající se lékařskou estetikou s dlouhou historií, který umožňuje zdravotnickým pracovníkům, pacientům a zaměstnancům žít každý den s důvěrou. Naším cílem je pomáhat lidem na celém světě vypadat, cítit se a žít jako nejlepší verze sebe sama – ať už si to definují jakkoli. Klinicky ověřené portfolio výrobků zahrnuje injekční přípravky a přístroje navržené tak, aby vyhovovaly potřebám každého pacienta. Společnost Merz Aesthetics® je již více než 115 let v rodinném vlastnictví a je známá tím, že se svými zákazníky buduje jedinečné vztahy, v nichž se cítí jako v rodině. Celosvětová centrála společnosti Merz Aesthetics® se nachází v Raleighu, N.C., USA, s obchodním zastoupením v 90 zemích světa. Je také součástí skupiny Merz, která byla založena v roce 1908 a sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Více informací najdete na internetových stránkách merzaesthetics.com.

O Ultherapy®

Neinvazivní procedura Ultherapy® je určena k dermatologickému tvarování a liftingu pokožky v horní části obličeje, dolní části obličeje, krku a dekoltu. Nejčastějšími vedlejšími účinky hlášenými v klinických studiích bylo zarudnutí, otok, bolest a přechodné nervové účinky. Hlášené nežádoucí účinky z postmarketingového sledování jsou k dispozici v návodu k použití (IFU). Informace o přípravku naleznete v IFU.

* K přesnému zacílení do hloubky kůže dochází díky vizualizaci v reálném čase.

** vydrží až rok nebo déle

***Ultherapy PRIME není v současné době k dispozici v Číně, Indii, Ázerbájdžánu, Rusku, Kostarice, Dominikánské republice, Guatemale, Mexiku, Peru, Uruguayi, Iráku, Izraeli, Jordánsku a Libanonu

