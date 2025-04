Perma-Pipe International Holdings, Inc., anuncia novas concessões de projetos nas Américas e na região do MENA

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) anunciou hoje que recebeu diversos projetos nas Américas e na região do MENA com um valor agregado superior a US$ 27 milhões.

Estes projetos farão uso de recursos de revestimento anticorrosivo da Perma-Pipe e do sistema de isolamento XTRU-THERM®, uma espuma de poliuretano aplicada por pulverização revestida com um invólucro de polietileno de alta densidade.

Várias concessões para prestar serviços de revestimento anticorrosivo aos mercados de petróleo e gás no oeste do Canadá e nos EAU.

Vários concessões para oferecer soluções de tubulação de dupla contenção e pré-isolamento a projetos de expansão industrial e de centrais de dados nos EUA e na Arábia Saudita

Marc Huber, Vice-Presidente Sênior da Perma-Pipe na região das Américas, declarou: "Estas importantes concessões de projetos refletem a crescente demanda por soluções da Perma-Pipe. Esta demanda vem sendo impulsionada pelo crescimento do mercado de centrais de dados, aumento dos investimentos nos setores farmacêutico e industrial, bem como expansão de projetos de energia intermediários."

Saleh Sagr, Presidente, declarou: "O fluxo consistente de novas concessões e a crescente carteira de pedidos demonstram de forma clara a confiança que nossos clientes depositam em nossos produtos e serviços. Nossa diversificação estratégica de produtos e expansão geográfica foram vitais para impulsionar este crescimento, abrir novos mercados e garantir nosso sucesso contínuo."

David Mansfield, Diretor Executivo, comentou: "Estamos empolgados com estas novas concessões, pois representam marcos importantes para a empresa e complementam ainda mais uma carteira de pedidos já definida para o próximo ano. Estes projetos não apenas demonstram a solidez de nossas soluções, mas também desempenham um papel estratégico no avanço de nossa posição no mercado. Estamos confiantes de que estas concessões irão impulsionar nosso crescimento e sucesso contínuos, além de consolidar ainda mais nossa reputação como líder confiável no setor."

Sobre a Perma-Pipe International Holdings, Inc.

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH, "Perma-Pipe" ou a "Empresa") é líder mundial em tubulações pré-isoladas e sistemas de detecção de vazamentos para petróleo e gás, aquecimento e refrigeração urbana e outras aplicações. A empresa utiliza sua ampla experiência em engenharia e fabricação para desenvolver soluções de tubulação que resolvem os complexos desafios referentes ao transporte seguro e eficiente de diversos tipos de líquidos. No total, a Perma-Pipe opera em quatorze locais em seis países.

Declarações prospectivas

Certas declarações e outras informações contidas neste comunicado à imprensa, que podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, constituem "declarações prospectivas" no sentido da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão alterada, e da Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, em sua versão alterada, estando sujeitas às salvaguardas criadas por elas, incluindo, sem limitação, declarações sobre o desempenho e operações futuras esperadas da Empresa. Estas declarações devem ser consideradas como sujeitas aos diversos riscos e incertezas existentes nas operações e no ambiente de negócios da Empresa. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros, os seguintes: (i) o impacto do coronavírus ("COVID-19") nos resultados operacionais, na condição financeira e nos fluxos de caixa da Empresa; (ii) flutuações no preço do petróleo e do gás natural e seu impacto no volume de pedidos dos clientes para os produtos da Empresa; (iii) a capacidade da Empresa de cumprir todas as cláusulas restritivas em suas linhas de crédito; (iv) a capacidade da Empresa de pagar sua dívida e renovar linhas de crédito internacionais vencidas; (v) a capacidade da Empresa de executar efetivamente seu plano estratégico e obter lucratividade e fluxos de caixa positivos; (vi) o impacto da debilidade e volatilidade da economia mundial; (vii) flutuações nos preços do aço e a capacidade da Empresa de compensar os aumentos nos preços do aço mediante aumentos nos preços de seus produtos; (viii) o momento do recebimento, execução, entrega e aceitação dos pedidos de produtos da Empresa; (ix) reduções nos gastos do governo em projetos que utilizam produtos da Empresa, bem como desafios à liquidez e ao acesso dos clientes não governamentais da Empresa a fundos de capital; (x) a capacidade da Empresa de negociar com sucesso acordos de faturamento progressivo para seus grandes contratos; (xi) preços agressivos por parte dos concorrentes existentes e a entrada de novos concorrentes nos mercados em que a Empresa opera; (xii) a capacidade da Empresa de comprar matérias-primas a preços favoráveis ​​e manter relacionamentos benéficos com seus fornecedores; (xiii) a capacidade da Empresa de fabricar produtos isentos de defeitos latentes e se recuperar de fornecedores que possam fornecer materiais defeituosos à Empresa; (xiv) reduções ou cancelamentos de pedidos incluídos na carteira de pedidos da Empresa; (xv) a capacidade da Empresa de cobrar uma conta a receber referente a um projeto no Oriente Médio; (xvi) riscos e incertezas quanto às operações comerciais internacionais da Empresa; (xvii) a capacidade da Empresa de atrair e reter a alta administração e o pessoal-chave; (xviii) a capacidade da Empresa de obter os benefícios esperados de suas iniciativas de crescimento; (xix) a capacidade da Empresa de interpretar mudanças nas regulamentações e legislações tributárias; (xx) a capacidade da Empresa de usar seus prejuízos operacionais líquidos a compensar; (xxi) reversões de receitas e lucros registrados anteriormente resultantes de estimativas imprecisas feitas em relação ao reconhecimento de receita de porcentagem de finalização da Empresa; (xxii) a falha da Empresa em estabelecer e manter um controle interno eficaz sobre os relatórios financeiros; e (xxiii) o impacto de ameaças à segurança cibernética nos sistemas de tecnologia da informação da Empresa. Acionistas, potenciais investidores e demais leitores são incentivados a considerar estes fatores com cuidado ao avaliar as declarações prospectivas, sendo advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas. As declarações prospectivas aqui contidas são feitas apenas na data deste comunicado à imprensa, sendo que não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las publicamente, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros motivos. Informações mais detalhadas sobre os fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos apresentações à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), disponíveis em https://www.sec.gov e na seção 'Centro de Investidores' de nosso site (http://investors.permapipe.com).

