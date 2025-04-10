Perma-Pipe International Holdings, Inc.宣布在美洲與中東及北非地區取得新案

德州，斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Perma-Pipe International Holdings, Inc.（納斯達克代號：PPIH）今天宣布該公司在美洲與中東及北非地區 (MENA) 拿到幾項新案，總價值超過2700萬美元。

這些新案應用到Perma-Pipe的防腐塗料以及XTRU-THERM®絕緣系統。XTRU-THERM是一種套有高密度聚乙烯外層的噴塗聚胺酯泡沫。

其中幾項新案係向加拿大西部和阿拉伯聯合大公國的石油和天然氣市場提供防腐塗料服務。

另外有幾項新案係向美國和沙烏地阿拉伯提供雙層密封管道和預先絕緣管道解決方案，用於資料中心和工業擴建。

Perma-Pipe美洲地區資深副總裁Marc Huber表示：「得到這些重要新案，說明市場對Perma-Pipe解決方案的需求日益成長。推動這一需求的因素包括：資料中心的市場成長、製藥和工業領域投資的增加，以及中游能源計畫的擴張。」

總裁Saleh Sagr說：「新案不斷湧進、累積訂單不斷成長，這一切清楚表明客戶對本公司產品和服務有十足的信心。我們採取產品多元化的戰略並進行地理擴張，對推動這一成長、開拓新市場以及確保持續成功非常重要。」

執行長David Mansfield評論道：「能得到這些新案，令我們雀躍不已。它們為本公司樹立了新的里程碑，並為接下來這一年原已獲得的大量訂單錦上添花。這些新案不僅展現本公司解決方案的實力，也有提高我們市場地位的戰略作用。我們有信心，這些新案將驅使我們繼續成長與成功，進一步堅實我們身為業界可靠領航者的聲譽。」

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.（納斯達克代號：PPIH，以下簡稱「Perma-Pipe」或「該公司」）是預絕緣管道和洩漏偵測系統的全球領導者，其解決方案用於石油和天然氣、區域供熱和製冷以及其他應用場域。該公司利用其大層面的工程和製造專長來開發管道解決方案，研擬如何安全高效地輸送各類液體這項複雜挑戰。Perma-Pipe在總計六個國家的14個據點經營業務。

前瞻性聲明

本新聞稿中的某些陳述和其他資訊包含可透過使用前瞻性術語來辨識、構成《1933年證券法》（修訂版）第27A條和《1934年證券交易法》（修訂版）第21E條所定義的「前瞻性陳述」，並受到其中包含的安全港條款約束，包括但不限於有關該公司未來預期業績和營運的陳述。讀者應體認到這些陳述受該公司營運和業務環境中存在的許多風險和不確定性的影響。這些風險和不確定因素包括但不限於以下內容：(i) 新冠病毒 (COVID-19) 對該公司營運成果、財務狀況以及現金流的影響；(ii) 石油和天然氣價格的波動及其對該公司產品客戶訂單量的影響；(iii) 該公司履行所有信貸合約的能力；(iv) 該公司償還債務和續延即將到期之國際信貸的能力；(v) 該公司有效執行策略計畫、實現盈利、保持現金流為正的能力；(vi) 全球經濟疲軟和波動的影響；(vii) 鋼鐵價格的波動以及該公司透過提高產品價格來抵消鋼鐵價格上漲的能力；(viii) 該公司產品訂單的接收、執行、交付和驗收時機；(ix) 使用該公司產品的政府專案支出減少，以及該公司的非政府客戶在流動性和獲得資本資金方面面臨挑戰；(x) 該公司就大額合約的進度帳單安排進行談判並成功的能力；(xi) 現有競爭對手的激進定價以及新競爭對手進入該公司經營的市場；(xii) 該公司以優惠價格購買原物料並與供應商保持良好關係的能力；(xiii) 該公司生產無潛在瑕疵產品、並向提供該公司有瑕疵材料的供應商收回損失的能力；(xiv) 該公司減少或取消積壓訂單的情形；(xv) 該公司收取中東專案應收帳款的能力；(xvi) 該公司營運國際業務的風險和不確定性；(xvii) 該公司吸引和留住高階管理人員與關鍵員工的能力；(xviii) 該公司實現成長計畫預期效益的能力；(xix) 公司解讀稅收法規和立法變化的能力；(xx) 該公司利用其淨經營虧損結轉的能力；(xxi) 由於該公司在完成百分比收入確認時估計不準確，導致以前記錄的收入和利潤逆轉；(xxii) 該公司未能建立和維護有效的財務報告內部控制；以及 (xxiii) 網路安全威脅對公司資訊技術系統的影響。請股東、潛在投資人和其他讀者在評估前瞻性陳述時仔細考量這些因素，並注意不要過分依賴此類前瞻性陳述。此處所做的前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因，該公司概不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務。有關可能影響該公司業績的因素之進一步詳情，請參閱該公司向美國證券交易委員會遞交的文件，這些文件可在https://www.sec.gov以及該公司網站的「投資人中心」(http://investors.permapipe.com) 取得。

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