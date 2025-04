Sutherland en Google Cloud werken samen om AI-oplossingen uit de praktijk te leveren aan bedrijven wereldwijd

ROCHESTER, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Sutherland, een toonaangevend bedrijf op het gebied van wereldwijde bedrijfs- en digitale transformatie, kondigt vandaag aan dat het zijn samenwerking met Google Cloud heeft uitgebreid om klanten te helpen Generative AI sneller bedrijfsbreed in te zetten en onmiddellijke, meetbare ondernemingswaarde te leveren.

Voortbouwend op jaren van succesvolle samenwerking luiden Sutherland en Google Cloud een nieuw tijdperk van bedrijfstransformatie in op basis van Agentic AI. Deze volgende fase van de samenwerking combineert de geavanceerde Gemini-modellen, Vertex AI en Customer Engagement Suite van Google Cloud met de diepgaande expertise van Sutherland op het gebied van toegepaste AI om de volledige levenscyclus van klanten opnieuw vorm te geven.

