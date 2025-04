Perma-Pipe International Holdings, Inc. anuncia la adjudicación de nuevos proyectos en América y en la región MENA (Medio Oriente y África del Norte)

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) anunció hoy la adjudicación de varios proyectos en América y en la región MENA por un valor total que supera los USD 27 millones.

Estos proyectos utilizarán las capacidades de revestimiento anticorrosión de Perma-Pipe y el sistema de aislamiento XTRU-THERM®, una espuma de poliuretano aplicada por pulverización y revestida con una cubierta de polietileno de alta densidad.

Múltiples adjudicaciones por el suministro de servicios de revestimiento anticorrosión para los mercados del petróleo y el gas en el oeste de Canadá y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Múltiples adjudicaciones por el suministro de soluciones de tuberías de doble contención y previamente aisladas para proyectos de ampliación de centros de datos e industriales en EE. UU. y Arabia Saudita.

Marc Huber, vicepresidente sénior de la región de América de Perma-Pipe, manifestó lo siguiente: "Estas adjudicaciones de proyectos tan importantes muestran la creciente demanda de las soluciones de Perma-Pipe. Esta demanda está impulsada por el crecimiento del mercado de centros de datos, el aumento de las inversiones en los sectores farmacéutico e industrial y la expansión de los proyectos energéticos intermedios".

Saleh Sagr, presidente, declaró: "La afluencia constante de nuevas adjudicaciones y la creciente cartera de pedidos demuestran claramente la confianza que depositan nuestros clientes en nuestros productos y servicios. Nuestra diversificación estratégica de productos y nuestra expansión geográfica fueron esenciales para impulsar este crecimiento, abrir nuevos mercados y garantizar nuestro éxito continuo".

David Mansfield, CEO, comentó: "Estamos entusiasmados con estas nuevas adjudicaciones, ya que no solo marcan hitos clave para la Empresa sino que también complementan una cartera de pedidos ya de por sí sólida para el año que viene. Estos proyectos no solo demuestran la solidez de nuestras soluciones, sino que también desempeñan un papel estratégico en el avance de nuestra posición dentro del mercado. Confiamos en que estas adjudicaciones impulsen nuestro crecimiento y éxito continuos y consoliden aún más nuestra reputación como líder de confianza en la industria".

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH, "Perma-Pipe" o la "Empresa") es líder mundial en sistemas de tuberías previamente aisladas y detección de fugas para petróleo y gas, calefacción y refrigeración urbana y otras aplicaciones. Utiliza su amplia experiencia en ingeniería y fabricación para desarrollar soluciones de tuberías que resuelven retos complejos relacionados con el transporte seguro y eficiente de muchos tipos de líquidos. En total, Perma-Pipe opera en catorce emplazamientos de seis países.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones y otro tipo de información que se incluye en este comunicado de prensa que pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada, y están sujetas a los salvoconductos que crean estas declaraciones, incluidas, entre otras, aquellas relativas a los resultados y operaciones futuros previstos de la Empresa. Estas declaraciones deben considerarse sujetas a los numerosos riesgos e incertidumbres que existen en las operaciones y el entorno empresarial de la Empresa.

