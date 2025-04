Merz Aesthetics® kuulutab Salma Hayek Pinaulti esimeseks Ultherapy PRIME'i, uue põlvkonna mittekirurgilise naha tõstmise ja pinguldamise platvormi ülemaailmseks kaubamärgisaadikuks.

RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics®, maailma suurim meditsiinilise esteetika ettevõte, teatab uhkusega, et maailmakuulus näitleja, režissöör ja produtsent Salma Hayek Pinault on Ultherapy PRIME ülemaailmne kaubamärgisaadik.

Meditsiinilise esteetika tulevikku uuesti määratlev Ultherapy PRIME on täiustatud mikrofokuseeritud ultraheliplatvorm isikupärastatud ja mitteinvasiivseks naha tõstmiseks ning pinguldamiseks.1, 2 See on mõeldud näo üla-, alaosa, kaela ja dekoltee naha tõstmiseks ja vormimiseks.1 See võtab vaid ühe seansi, pole taastumisaega ja see annab tulemusi, mis võivad kesta kuni aasta või kauem.1-3

Salma Hayek Pinault usaldab oma vankumatu pühendumusega autentsusele Ultherapy PRIME’i isikupärastatud, loomuliku naha tõstmise funktsiooni, mille tulemused võivad kesta kuni aasta või kauem.1-3 See koostöö peegeldab ühist veendumust, et inimestel on võimalik välja näha ja tunda end parimal võimalikul viisil, et suurendada isiklikku kindlustunnet kogu maailmas.

Salma Hayek Pinault on kõrgelt hinnatud, Oscarile kandideerinud näitleja ja Emmy võitnud režissöör, keda tunnustatakse ka produtsenditöö eest. Ta propageerib kirglikult põhjuseid, mis on kooskõlas tema põhiväärtuste ja tõekspidamistega, ning on pikka aega toetanud mitmeid juhtivaid mittetulundusorganisatsioone. Olles tugeva autentse eneseväljenduse ja igas vanuses suurepärase väljanägemise eestkõneleja, julgustab ta teisi võtma omaks protseduure, mis parandavad nende loomulikke näoomadusi.

„Enesehooldus on hädavajalik. Aastad ekraanil on õpetanud mind oma teekonda omaks võtma ja otsima ravimeetodeid, mis parandavad minu loomulikku ilu," ütles Salma Hayek Pinault. „Ultherapy PRIME suurendab minu kollageeni ja elastiini tootmist täpselt seal, kus ma seda vajan, andes mulle kauakestva loomuliku ilme. See on mitteinvasiivne, võtab vaid ühe seansi. Protseduuril pole taastumisaega. See on ilu tulevik ja sellepärast ei saa ma sellest rääkimata jätta."1-3, 6

Ultherapy PRIME platvorm on Ultherapy evolutsioon,®mis on tunnistatud kuldseks standardiks mitteinvasiivse naha tõstmise ja pinguldamise alal.2Ultherapy PRIME®, mis põhineb Ultherapy tõestatud ja loomuliku välimusega tulemustel, taasmääratleb mittekirurgilise naha tõstmise ja pinguldamise tuleviku, kombineerides ainulaadselt täiustatud mikrofokuseeritud ultraheliplatvormi elava reaalajas pildistamisega.1 Need edusammud edendavad turvalisemat ja tõhusamat isikupärastatud pinguldust, mis võib kesta kuni aasta või kauem, koos naha noorema välimusega.1-5

Alates 2024. aasta septembri turuletoomisest on Ultherapy PRIME täitnud juba üle 80% sihtturgudest ning 2025. aastal on oodata rohkem heakskiite.***

„Oleme uhked ja põnevil meie uue põlvkonna mitteinvasiivse naha tõstmise ja pinguldamise platvormi Ultherapy PRIME hiljutise turuletoomise üle, mis annab tunnistust meie vankumatust pühendumusest pakkuda oma klientidele sisukaid uuendusi," ütles Merz Aestheticsi tegevjuht Bob Rhatigan.®. „Kui jätkame selle turuletoomise ülemaailmse jalajälje laiendamist, on meil hea meel teha koostööd Salma Hayek Pinault'ga kui Ultherapy PRIME esimese ülemaailmse kaubamärgisaadikuga. Merz Aestheticsis®anname inimestele võimaluse oma ainulaadset ilu enesekindlalt omaks võtta ja meie koostöö Salma Hayek Pinault'ga kehastab seda eesmärki veenvalt.

Lisateabe saamiseks ja lähima teenusepakkuja leidmiseks külastage veebilehte Ultherapy.com. Jälgi @Ultherapy Instagramis, et näha Ultherapy PRIME'i ja Hayek Pinault'i viimaseid uudiseid.

Teave Merz Aesthetics® kohta

Merz Aesthetics® on meditsiinilise esteetika ettevõte, millel on pikk ajalugu ja mis annab tervishoiutöötajatele, patsientidele ja töötajatele võimaluse elada iga päev enesekindlalt. Meie eesmärk on aidata inimestel kogu maailmas välja näha, tunda ja elada nagu iseenda parimad versioonid – olenemata sellest, kuidas nad seda määratlevad. Kliiniliselt tõestatud tooteportfell sisaldab süstevahendeid ja seadmeid, mis on loodud vastama iga patsiendi vajadustele. Olles pereettevõte juba üle 115 aasta, on Merz Aesthetics® tuntud ainulaadsete sidemete loomise poolest klientidega, kes tunnevad end perekonnaliikmena. Merz Aesthetics®-i ülemaailmne peakorter asub USA-s Raleigh's, N.C.-s, kui on esindatud 90 riigis üle maailma. See on ka osa Merz Groupist, mis asutati 1908. aastal ja asub Saksamaal Frankfurdis. Lisateavet leiate aadressilt merzaesthetics.com.

Lisainfo Ultherapy® -st

Mitteinvasiivne Ultherapy® protseduur on ette nähtud dermise vormimiseks ja tõstmiseks näo üla-, ala-, kaela- ja dekolteepiirkonnas. Kliinilistes uuringutes teatatud kõige sagedasemad kõrvalnähud olid punetus, turse, valu ja mööduvad närvikahjustused. Turuletulekujärgse järelevalve käigus teatatud kõrvaltoimed on saadaval kasutusjuhendis (IFU). Tooteteabe saamiseks vaadake kasutusjuhendit.

* Täpne naha sügavuse töötluse saavutamine toimub tänu reaalajas visualiseerimisele

** kestab kuni aasta või kauem

***Ultherapy PRIME pole praegu saadaval Hiinas, Indias, Aserbaidžaanis, Venemaal, Costa Ricas, Dominikaani Vabariigis, Guatemalas, Mehhikos, Peruus, Uruguays, Iraagis, Iisraelis, Jordaanias ja Liibanonis

