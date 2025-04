Merz Aesthetics® présente Salma Hayek Pinault en tant que première ambassadrice mondiale d'Ultherapy PRIME® , la plateforme de nouvelle génération pour les traitements non chirurgicaux de lifting de la peau

RALEIGH, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics®, la plus grande entreprise d’esthétique médicale dédiée au monde, est fier d’annoncer que Salma Hayek Pinault, actrice, réalisatrice et productrice de renommée mondiale, est la toute première ambassadrice mondiale pour Ultherapy PRIME.

Redéfinissant l'avenir de l'esthétique médicale, Ultherapy PRIME est une plateforme par ultrasons microciblés pour un lifting personnalisé et non invasif de la peau.1,2 La solution est homologuée par la FDA pour lifter la peau sur le cou, sous le menton et les sourcils, ainsi que pour lisser les lignes et les rides du décolleté.1 Des résultats visibles peuvent être obtenus en une seule séance, sans temps d'arrêt, et peuvent durer jusqu'à un an et plus.1-3

Avec son engagement inébranlable en faveur de l'authenticité, Hayek Pinault fait confiance à Ultherapy PRIME pour un lifting personnalisé d'apparence naturelle, avec des résultats qui peuvent durer jusqu'à un an et plus.1-3 Cette collaboration reflète une volonté partagée d'offrir à chaque personne les moyens de se sentir au mieux, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour booster la confiance en soi.

Hayek Pinault est une actrice reconnue, nominée aux Oscars et réalisatrice primée aux Emmy Awards, également célébrée pour son travail en tant que productrice. Elle défend avec passion des causes qui correspondent à ses valeurs et convictions fondamentales et soutient depuis longtemps plusieurs organisations à but non lucratif de premier plan. En tant que fervente défenseure d'une expression authentique de soi et à tout âge, elle encourage les autres à adopter des traitements qui renforcent leurs caractéristiques naturelles.

« Les soins personnels sont essentiels. Des années passées à l’écran m’ont appris à apprécier mon parcours et à rechercher des traitements qui améliorent ma beauté naturelle », déclare Hayek Pinault. « Ultherapy PRIME stimule ma production de collagène et d’élastine exactement là où j’en ai besoin, me procurant un lifting durable* et naturel. Non invasif, réalisé en une seule session et ne nécessitant aucun temps d'arrêt, ce procédé est l’avenir de la beauté, et c’est pourquoi je tiens tellement à le faire connaître. »1-3,6

La plateforme Ultherapy PRIME est l'évolution d'Ultherapy®, qui a été reconnue comme la référence absolue en matière de lifting non invasif de la peau.2 Conçue sur les résultats éprouvés d’Ultherapy®, Ultherapy PRIME redéfinit l’avenir du lifting non chirurgical de la peau en combinant de manière unique une plateforme par ultrasons microciblés avec une imagerie détaillée en temps réel.1 Ces avancées favorisent un lifting personnalisé, sûr et efficace pouvant durer jusqu’à un an et plus, pour une peau plus saine et plus jeune.1-5

Depuis son lancement en septembre 2024, Ultherapy PRIME a déjà été autorisée sur plus de 80 % de nos marchés ciblés, avec de nouvelles approbations attendues en 2025.**

« Nous sommes fiers et enthousiasmés par le lancement récent d'Ultherapy PRIME, notre plateforme de lifting non invasif de prochaine génération et un témoignage de notre engagement inébranlable à fournir des innovations pertinentes à nos clients », déclare Bob Rhatigan, CEO de Merz Aesthetics®. « Alors que nous continuons à renforcer l'empreinte mondiale de ce lancement, nous sommes ravis de collaborer avec Hayek Pinault en tant que première ambassadrice mondiale d'Ultherapy PRIME. Chez Merz Aesthetics®, nous donnons à chaque personne les moyens d’embrasser sa beauté unique avec confiance, et notre collaboration avec Hayek Pinault incarne parfaitement cette mission. »

Pour en savoir davantage et pour trouver un revendeur près de chez vous, visitez Ultherapy.com. Suivez @Ultherapy sur Instagram pour connaître toute l'actualité d'Ultherapy PRIME et de Hayek Pinault.

À propos de Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® est une entreprise de médecine esthétique qui donne depuis des années les moyens aux professionnels de la santé, aux patients et aux employés de vivre chaque jour avec confiance. Nous aspirons à aider les personnes du monde entier à mieux vivre, à se sentir mieux et à valoriser leur image, selon leurs propres termes. Notre gamme de produits cliniquement éprouvée comprend des produits injectables, des dispositifs et des traitements de soins cutanés conçus pour répondre à tous les besoins de nos patients, dans le respect des normes de sécurité et d’efficacité les plus élevées. Entre les mains familiales depuis plus de 115 ans, Merz Aesthetics® est reconnu pour former des connexions uniques avec ses clients, qui sont considérés comme les membres d'une famille. Le siège de Merz Aesthetics® se situe à Raleigh, en Caroline du Nord, aux États-Unis, et des succursales commerciales sont implantées dans 90 pays à travers le monde. L’entreprise fait également partie de Merz Group, fondé en 1908 et basé à Francfort, en Allemagne. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter merzaesthetics.com.

À propos d'Ultherapy®

Le système Ulthera® est approuvé par la FDA pour le lifting de la peau sur le cou, sous le menton et des sourcils, ainsi que pour estomper les lignes et les rides du décolleté. Les effets indésirables signalés dans le cadre de la surveillance post-mise sur le marché sont présentés dans le mode d'emploi. Veuillez consulter le mode d'emploi à l'adresse ultherapy.com/ifu pour obtenir des informations sur le produit et l'innocuité, ainsi que sur les effets secondaires possibles.

* Les résultats peuvent durer jusqu'à un an et plus3

**Ultherapy PRIME est actuellement indisponible dans les pays suivants : Chine, Inde, Azerbaïdjan, Russie, Costa Rica, République Dominicaine, Guatemala, Mexique, Pérou, Uruguay, Irak, Israël, Jordanie, Liban

Références :

Ulthera®, mode d'emploi. Fabi SG, Joseph J, Sevi J, Green JB, Peterson JD. Optimizing patient outcomes by customizing treatment with microfocused ultrasound with visualization: gold standard consensus guidelines from an expert panel. J Drugs Dermatol. 2019;18(5):426-432. Werschler WP, Werschler PS. Longterm efficacy of micro-focused ultrasound with visualization for lifting and tightening lax facial and neck skin using a customized vectoring treatment method. J Clin Aesthet Dermatol. 2016;9(2):27-33. Pavicic T, Ballard JR, Bykovskaya T, et al. Microfocused ultrasound with visualization: consensus on safety and review of energy-based devices. J Cosmet Dermatol. 2022;21(2):636-647. Goldie K, Kerscher M, Fabi SG, Hirano C, Landau M, Lim TS, Woolery-Lloyd H, Mariwalla K, Park JY, Yutskovskaya Y. Skin Quality - A Holistic 360° View: Consensus Results. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2021 Jun 14;14:643-654. doi: 10.2147/CCID.S309374. PMID: 34163203; PMCID: PMC8214518. Marquardt K, Hartmann C, Wegener F, Park JY, Halbert D, Hsu S, Hengl T. Microfocused Ultrasound With Visualization Induces Remodeling of Collagen and Elastin Within the Skin. J Cosmet Dermatol. 2025 Jan;24(1):e16638

© 2025 Merz North America, Inc. Tous droits réservés. MERZ AESTHETICS est une marque commerciale et/ou une marque déposée de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. ULTHERA, ULTHERAPY et ULTHERAPY PRIME sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ulthera, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Diverses fonctionnalités du système ULTHERA® sont protégées par les brevets américains consultables sur https://merzaesthetics.com/patents/. D'autres brevets américains et internationaux sur lesquels Ulthera, Inc. a des droits sont délivrés, publiés ou en instance.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.