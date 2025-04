Infobip wordt platinumpartner van Rakuten Viber

VODNJAN, Kroatië--(BUSINESS WIRE)--Wereldwijd communicatieplatform via de cloud, Infobip is platinumpartner geworden van Rakuten Viber. Als platinumpartner zal Infobip zijn klanten vroegtijdige toegang kunnen bieden tot nieuwe producten en functies, maar ook om voorrang te krijgen op toegang tot een kennisbank. Infobip's promotie naar platinumpartner is nog een prestatie in zijn voortdurende missie om digitale communicatiestrategieën voor wereldwijde bedrijven te verbeteren.

CEO van Rakuten Viber, Ofir Eyal, presenteerde Infobip met Viber's Platinum Partnership Excellence Award tijdens een recent evenement van Infobip en Rakuten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.